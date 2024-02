El Real Madrid lo tiene claro: "No correremos riesgos con Rüdiger".

«Rüdiger ha entrenado hoy por primera vez y tenía buenas sensaciones. Mañana tendrá otra prueba, si se encuentra bien jugará y si no no le podemos en riesgo. Cuenta la sensación del jugador», aseguraba Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro que medirá en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Girona. De puertas hacia fuera son claro y hacia dentro aún más. «No correremos el más mínimo riesgo», repiten.

A pesar de que el partido contra el Girona tiene aroma a final por la Liga, tanto Carlo Ancelotti como su cuerpo técnico tienen claro que no es el momento de arriesgar con una posición donde sólo tienen disponibles en estos momentos a dos jugadores. Por lo tanto, todo dependerá de la prueba a la que se someterá en la mañana del sábado en Valdebebas. Si las sensaciones siguen siendo positivas, jugará como titular, mientras que si tiene la más mínima duda irá al banquillo, aunque provocará un terremoto en la alineación del Real Madrid.

La idea del Real Madrid es que Rüdiger acuda junto al resto de sus compañeros en la mañana del sábado para concentrarse. En ese momento, se pondrá en manos de los recuperados madridistas para hacer una serie de pruebas que determinarán si está en condiciones de jugar contra el Girona o no. Obviamente, dependerá también de las sensaciones que tendrá el germano. En la sesión de este viernes, la única que ha realizado desde que se lesionase en Getafe, las sensaciones fueron buenas, pero el sábado no se sabrá a ciencia cierta si puede jugar o no.

Si Rüdiger, como se espera, se siente preparado para jugar, formará en el centro de la defensa junto a Tchouaméni, que retrasará su posición en el terreno de juego para jugar de central. Mientras que sí no puede jugar, la pareja de centrales será la formada por Carvajal y el francés, mientras que al lateral derecho irá Lucas Vázquez.

Los cuidados con Rüdiger

Rüdiger sufrió tras el golpe que padeció en el Coliseum lo que se conoce como el síndrome compartimental en lesiones musculares. Esta dolencia, que se provoca por diferentes motivos, entre ellos, precisamente, un traumatismo, justo lo que sufrió el germano frente al Getafe, es una fuente de peligros que puede desembocar en una dolencia mucho más severa.

Este síndrome es una afección grave que implica un aumento de la presión en un compartimento muscular. Esto puede llevar a daño en nervios y músculos, así como problemas con el flujo sanguíneo. Los compartimentos son grupos de músculos, nervios y vasos sanguíneos en los brazos y las piernas que están separados por capas gruesas de tejido llamadas fascia. La fascia no se expande, por lo que cualquier inflamación en un compartimento ocasionará un aumento de presión en esa área.

El tratamiento para el síndrome compartimental puede variar dependiendo de la gravedad de la afección. Algunos casos pueden tratarse con ejercicios, mientras que otros, especialmente los agudos, requieren atención quirúrgica. Por suerte, para Rüdiger esta segunda opción está descartada. En su caso, se están utilizando medicamentos como el ibuprofeno para reducir el dolor y, obviamente, tratamiento de los fisioterapeutas.

En el caso de los deportistas de élite, como es el caso de Rüdiger, este síndrome puede interferir con el rendimiento deportivo y provocar una disminución en el rendimiento o la capacidad para participar en la actividad deportiva. La identificación temprana y el tratamiento adecuado son cruciales para minimizar el impacto en los deportistas y permitirles volver a la actividad deportiva lo antes posible.

Nacho, para el Leipzig

Con el que no han tomado riesgos ha sido con Nacho Fernández. El capitán no estará ante el Girona al sufrir una sobrecarga que le ha llevado a tomarse un respiro. En una ocasión especial, el canterano madridista podría haber forzado, pero el riesgo es demasiado grande. El defensa lleva varios partidos arriesgándose a sufrir una lesión muscular que le podría llevar a perderse varios partidos.

El capitán ha jugado 720 de los 790 minutos que se han disputado desde que los blancos disputasen los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Arandina en Aranda de Duero. Ocho titularidades seguidas y partidos de enorme exigencia como los dos de la Supercopa, el derbi de Copa contra el Atlético de Madrid o duelos complicados en la Liga como ante el Almería o la salida a Las Palmas. Necesitaba parar sí o sí.

Jacobo Ramón, la novedad

Jacobo Ramón ha sido la novedad en la convocatoria del Real Madrid para este encuentro. El canterano forma parte del Juvenil A de Álvaro Arbeloa y es una de las grandes perlas que tiene el conjunto blanco en La Fábrica. El madrileño se estrenará en una lista con el primer equipo, aunque Ancelotti lleva mucho tiempo siguiéndole muy de cerca.