Convocatoria del Real Madrid contra el Girona: Jacobo Ramón se estrena con el primer equipo

La convocatoria del Real Madrid para el duelo que enfrentará a los blancos contra el Girona en el estadio Santiago Bernabéu tiene tres novedades. Rüdiger, Vinicius y Tchouaéni regresan a la lista para jugar ante los catalanes en el coliseo madridista. También destaca la presencia de Jacobo Ramón.

Rüdiger ha superado el fuerte golpe que sufrió contra el Getafe y que le impidió jugar el derbi frente al Atlético de Madrid. Por otro lado, Vinicius también ha superado sus molestias en la zona cervical, mientras que Tchouaméni se perdió el duelo contra los de Simeone por sanción.

El que no estará para este duelo es Nacho Fernández. El capitán sufre molestias musculares y no estará ante el Girona. El central lleva varios partidos arrastrando diferentes dolencias que, finalmente, le han obligado a tomarse un respiro contra los gerundenses.

Además, para este partido, un duelo trascendental en la lucha por la Liga, Ancelotti ha citado a los siguientes canteranos: Diego Piñeiro, que hará las labores de tercer portero, y Jacobo Ramón.

¿Quién es Jacobo Ramón?

Jacobo Ramón es uno de esos talentos que La Fábrica cuida, mima y cultiva muy poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Un futbolista con unas condiciones espectaculares que desde el Real Madrid tienen muy en cuenta para el futuro. Ancelotti no le pierde de vista, le conoce perfectamente. Ha entrenado muchas veces con el primer equipo y ahora, por fin, se ha colado en una lista.

Jacobo Ramón es un central alto, supera el 1,90 metros, que domina todas las facetas en el centro de la defensa, es muy poderoso en el juego aéreo -gana un gran número de duelos- y es muy completo. Una de sus mayores facetas es que tiene una gran capacidad para jugar en defensas adelantadas. Es decir, ideal para un equipo como el Real Madrid. Además, es muy rápido y tiene una zancada importante, lo que le permite medirse con los delanteros más rápidos.

Defensivamente, también destaca por su anticipación a la hora de ir al corte. Clave en equipos como el Real Madrid y en sus filiares, que juegan con defensas adelantadas. Aunque lo que más valora el Real Madrid es la capacidad que tiene para mantener la calma en los momentos más delicados. No entra en pánico y mantiene la cabeza fría.

Ofensivamente, también suma, ya que es capaz de sacar el balón jugado desde atrás para penetrar en las defensas rivales. Se asocia a la perfección con sus compañeros. Y todo esto, tan sólo con 18 años, lo que le convierte, sin duda alguna, en el central más prometedor de La Fábrica.

Rüdiger y Vinicius, están de vuelta

El Real Madrid afronta el partido contra el Girona que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos llegan a este encuentro líderes y con dos puntos de ventaja respecto a los catalanes, que son segundos. Si los de Carlo Ancelotti son capaces de ganar, darán un golpe a la Liga, mientras que si los gerundenses asaltan el coliseo madridista recuperarán la primera plaza y pondrán el campeonato muy caliente.

«Rüdiger ha entrenado hoy por primera vez y tenía buenas sensaciones. Mañana tendrá otra prueba, si se encuentra bien jugará y si no no le podemos en riesgo. Cuenta la sensación del jugador. A ver mañana cómo reacciona. Vinicius está bien», comentó sobre los dos jugadores que regresarán para este encuentro.

La pancarta y la ausencia de Michel

«El fútbol es de los jugadores, pero la presencia del entrenador da confianza al equipo. Aun así no es determinante. No estuve dos partidos y los dos los ganamos. Uno en Vigo y otro con 8 goles. No es determinante porque el fútbol es de los jugadores. A veces la verdad es que todos los entrenadores exageramos un poco en la protesta, pero necesitamos un poco más de comprensión por el contexto en el que estamos. Un poco más de comprensión le podría permitir estar mañana en el Bernabéu», comentó sobre la ausencia del entrenador del Girona, que está sancionado.

Por otro lado, bromeó sobre la pancarta que puso el Girona en la capital de España: «La ilusión que tiene el Girona es grande. Puede ganar el partido y liderar la Liga y su ilusión es importante. Hay que tenerlo en cuenta. Y además tiene el dinero para alquilar un espacio en Madrid, que no es barato».

Convocatoria del Real Madrid