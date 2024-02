Ancelotti y la lona del Girona: «Tienen el dinero para alquilar un espacio en Madrid que no es barato»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Girona. Los blancos buscarán dar un golpe a la Liga ante un conjunto catalán que quiere asaltar el coliseo madridista para poner el campeonato pata arriba.

El italiano comenzó analizando el duelo: «Será un partido exigente contra un equipo que lo ha hecho mejor que todos junto al Real Madrid. Tenemos la confianza de volver a ganar tras empatar en el derbi». «El que gane mañana toma ventaja, pero la Liga sigue siendo muy larga. El partido de mañana no decidirá nada, pero sí dirá que uno de los dos equipos toma ventaja. Pero mañana no se va a decidir. Tenemos muchos puntos y el que llegue antes a los 80 puntos nos acercamos a ganar», añadió.

Sobre la tarjeta azul, explicó que lo mejor es simplificar lo más posible. «El reglamento cada año es más complicado y no sé si la tarjeta azul le facilita la vida al árbitro».

«Rüdiger ha entrenado hoy, le haremos una prueba mañana y valoremos. Ha tenido buenas sensaciones, pero no vamos a arriesgar. Mañana veremos. Vinicius está bien y será titular. Nacho no tiene lesión y para el martes estará bien», comentó sobre los tocados.

«La ilusión que tiene el Girona es grande. Están cerca de nosotros. Si ganan lideran la Liga. Hay que tener en cuenta su ilusión y tienen el dinero para alquilar un espacio en Madrid que no es barato», comentó sobre la lona que han colgado los catalanes en la capital.

Ancelotti valoró la ausencia de Michel: «El fútbol es de los jugadores, pero la presencia del entrenador da confianza al equipo, aunque no creo que sea determinante. Yo fallé en dos partidos y ganamos ambos. No es determinante porque el fútbol es de los jugadores».

Sobre Kroos y las palabras de su madre, fue claro: «Siempre hay que respetar a los padres y es algo que falta en este momento. Es una decisión que Toni tomará en el momento justo de la mejor manera. Si se retira dentro de cuatro meses tiene huevos».

«Lo que se decía a principio de enero era que era complicado para la estadística. El mes de febrero es importante porque vuelve la Champions. Llegamos bien, sólo con la emergencia de los centrales», comentó sobre el momento del equipo.

Ancelotti también habló de la portería: «El tema de los porteros ha nacido con la baja de Kepa en noviembre. Lunin jugó, aportó y para mí no es elegir quienes juegan. Quiero tener a los dos involucrados»

«Todos los jugadores que están en esta situación están siendo evaluados. A Miguel le está viniendo muy bien. En verano tomaremos la decisión junto al Girona y al jugador», explicó sobre la situación del canterano madridista.

«A Rodrygo no le puedo decir que no piense en goles porque solo va a pensar en goles. Tiene que seguir jugando y aportando. Nunca he hablado con él de eso», comentó sobre el brasileño.