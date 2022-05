Pasillo y rodillo

El Levante hizo el pasillo y el Real Madrid sacó el rodillo. El equipo blanco fue un vendaval que no dio un respiro a los visitantes en una primera parte pluscuamperfecta. Los de Ancelotti acabaron firmando un apabullante 6-0 y pudieron marcar una docena. Vinicius firmó un hat-trick y también marcaron Mendy, Benzema y Rodrygo. El Madrid empieza a coger velocidad de crucero con la vista puesta en la final de París.

En su pretemporada particular hacia París ante el Levante les tocaba el turno a los que jugaron menos minutos en el derbi. Ancelotti lo había prometido y lo cumplió, no como otros y no miro a nadie. Así que a la alineación híbrida del Real Madrid volvían algunos de los titulares indiscutibles como Courtois, Modric, Vinicius y Benzema. Otros, como Casemiro o Kroos, tenían el día libre.

Con todo al Real Madrid le salía una alineación de experiencia, piernas y talento suficiente como para mandar al Levante camino de Segunda. Y eso que los granotas llegaban al Bernabéu dispuestos a morir antes de una flecha en el pecho antes que de una flecha en el culo. Por situarles, que me lío, jugaban estos once: Courtois; Lucas, Vallejo, Nacho, Mendy; Camavinga, Valverde, Modric; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

A eso de las 21.30 arrancó en el Bernabéu el partido que abrochaba la penúltima jornada de una Liga que se empezaba a hacer larga ya. Morales primero y Benzema después tuvieron sendas ocasiones para abrir el marcador a las primeras de cambio. El partido había nacido con ritmo y un sugerente intercambio de golpes para el espectador. Eso sí, advirtamos que en ese escenario el Levante tenía muchas papeletas para acabar en la enfermería futbolística.

El Madrid golpea primero

Dicho (o escrito) y hecho. En el 12 Modric filtró desde su propio campo un pase majestuoso con el exterior para la carrera de Mendy, que se atolondró para llegar sólo al área. El francés la pegó seco y, posiblemente sin querer, al palo corto de Cárdenas, que se había destapado. Pues 1-0 y la cosa no tenía pinta de acabar ahí. Fede Valverde tuvo dos seguidas para hacer el 2-0, la segunda de ellas repelida por el palo. Y hasta Mendy pudo firmar el doblete, que evitó Cárdenas con buena mano.

Sí que lograría el segundo Benzema, que nunca perdona, al aprovechar en el segundo palo un centro medido de Vinicius desde la banda derecha. Karim lograba un gol histórico que le hacía igualar a Raúl en la tabla de máximos goleadores del Real Madrid de todos los tiempos.

El Real Madrid empezó a cocinar ocasiones a la velocidad que Triki devoraba las galletas. Antes de la media hora los de Ancelotti podrían llevar media docena de goles si no hubiera sido por el portero Cárdenas y algún tiro desviado de punto de mira. El Levante sólo dio señales de vida en un remate de Morales dentro del área que desvió con el cuerpo Vallejo.

Fue un espejismo porque el partido raudo regresó al área del Levante. Allí se cocería el tercero del Real Madrid, que marcó Rodrygo casi en boca de gol después de una asistencia de Modric con la exactitud de un GPS. El equipo blanco estaba desatado y el Bernabéu disfrutaba de lo lindo. El técnico del Levante se hartó de la pasividad de su equipo y metió dos cambios de golpe en el 37. Pero el vendaval blanco no amainaba.

Vendaval blanco

Fede Valverde firmó su tercer palo en el minuto 41. Se ha animado a disparar y ha descubierto que tenía un arma de destrucción masiva en su pierna derecha. El recital del Real Madrid en la primera mitad lo terminó de abrochar Vinicius al filo del descanso con el 4-0. El brasileño rubricó con un disparo raso al palo largo la tercera asistencia de Modric.

En la reanudación el Real Madrid no levantó el pie de salida y siguió sumando ocasiones a su ya repleto casillero. Rodrygo perdonó un mano a mano ante Cárdenas por intentar una vaselina imposible. Después de un par de minutos a Vinicius le anularon el quinto porque tenía el cuerno del menisco en fuera de juego.

Trató de estirarse algo el Levante para intentar despedirse de Primera con un gol en el Bernabéu. Pero ni por esas. En el 61 metió Ancelotti a Mariano por Rodrygo. Y dos minutos después Camavinga se llevó una cornada de Roger que le dejó tirado en el césped y al Bernabéu con el aliento contenido. Respondió el Real Madrid con el quinto. Y, como dicen los taurinos, no hay quinto malo. Lo marcó Vinicius tras una jugada mágica de Benzema en la que el francés perreó con la pelota al meta Cárdenas.

En el 73 Ancelotti quitó de golpe a Benzema, Modric y Valverde por Jovic, Kroos y el canterano Peter Federico. Eran ya los minutos de la basura con el partido resuelto. Vinicius hizo el sexto para un hat-trick. Juego, set y partido. El Real Madrid no quería más y el Levante tampoco podía, así que pasaron los minutos y los blancos despidieron el partido con una manita que mandaba al equipo granota matemáticamente a Segunda.