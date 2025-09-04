El Real Madrid jugará el derbi el sábado 27 de septiembre a las 16:15 horas

El Real Madrid ya conoce los horarios del derbi madrileño ante el Atlético. Después de que la liga diera a conocer los detalles de la quinta y sexta jornada, también ha publicado cuándo será el duelo en el Metropolitano. La primera gran fecha para los de Xabi Alonso para poner a prueba el gran arranque de temporada que ha tenido el equipo en las primeras semanas de campeonato.

Una vez la plantilla vuelva al trabajo al completo después del parón de selecciones, los merengues tendrán un septiembre muy apretado con una gran carga de partidos al tener que compatibilizar Liga y Champions. En apenas una semana jugará tres partidos: Real Sociedad, Marsella y Espanyol.

Después de los dos partidos consecutivos en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid tendrá que viajar al Ciutat de Valencia para medirse ante el Levante el martes 23 a las 21:30 horas. Por lo tanto, tendrá cuatro días de descanso para preparar el duelo contra los del Cholo, un día más que los rojiblancos (juegan el miércoles 24 en casa ante el Rayo a la misma hora).

Hasta el momento, ambos equipos han tenido un comienzo totalmente diferente. Mientras los de Chamartín son líderes en solitario, invictos y con pleno de victorias; los rojiblancos son decimoséptimos con cero victorias y tan solo dos puntos, rozando los puestos de descenso.

Un derbi entre Real Madrid y Atlético con mucho morbo

La última vez que ambos se enfrentaron fue en los octavos de final de la pasada Champions, cuando la eliminatoria se decidió en la tanda de penaltis y con el doble toque de Julián Álvarez como la clave para el pase del Real Madrid. Una polémica que trajo mucha cola con el cabreo del cuadro rojiblanco, pero que terminó con la UEFA demostrando que sí existió contacto para anular el gol del argentino.

Desde entonces, ambos equipos tienen ganas de volver a verse las caras. Al cuadro blanco se le ha resistido el Metropolitano en los últimos años y quieren dar un golpe sobre la mesa en un examen de talla alta para Xabi Alonso y los suyos.