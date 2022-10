El Real Madrid manejaba un informe desfavorable de la vida privada de Mbappé

El Real Madrid manejaba un informe interno sobre la vida privada de Mbappé que era muy desfavorable. El jugador recientemente ha mostrado su malestar porque el Paris Saint Germain no ha cumplido las promesas que le hizo cuando renovó. El club blanco sabía de la existencia de una cara B de Kylian.

Entre los puntos fundamentales del informe que elaboró el Real Madrid sobre la vida de Mbappé en el último año, encontramos que al club blanco le incomodaba la influencia de su madre, Fayza Lamari, su agitada vida nocturna y la lista de caprichos del delantero parisino.

En los despachos de Valdebebas manejaban desde comienzos de 2022 –cuando ya podía firmar libremente a Mbappé al acabar contrato en junio– un informe muy desfavorable sobre la vida privada del futbolista. En primer lugar, al Real Madrid le inquietaba la agitada vida nocturna de Mbappé y sus fiestas privadas en París, que se incrementaron en la última temporada con la llegada de Achraf, que se convirtió en íntimo de Kylian.

También preocupaba en las altas esferas de la entidad del Bernabéu la poderosa influencia que ejercía sobre Mbappé la figura de su madre, Fayza Lamari, clave en las decisiones personales del jugador, como acabó sucediendo en su cambio de opinión y traición final al Real Madrid para acabar renovando con el PSG precisamente después de un viaje de su madre a Qatar para reunirse con los dueños del club parisino.

Los caprichos de Mbappé

En tercer lugar, al Real Madrid no le gustó en absoluto empezar a conocer la amplia lista de caprichos de Mbappé en la última temporada en el PSG, así como algunos de sus tics de divo como sus celos de Messi o Neymar. «Es demasiado joven para creer que tiene ya el estatus de Messi o Cristiano», decían entonces los que más dudas tenían de su fichaje en la cúpula del club madridista.

A pesar de estos comportamientos, Florentino Pérez siempre apostó por la llegada de Mbappé al Real Madrid, al menos hasta que Kylian traicionó al club blanco y a su presidente. Precisamente, varios de los puntos que inquietaban al club blanco se confirmaron en el viaje exprés de Mbappé a Madrid, justo en la semana previa a su traición. En aquel viaje todas sus actividades de ocio (restaurantes, discotecas…) junto a algunos de sus compañeros, tanto las que se conocieron como las que no trascendieron, fueron reservadas a nombre de una tercera persona de nacionalidad española.

El Real Madrid no tiene pensado caer en la trampa de un Mbappé que ahora deja entrever que se quiere marchar del Paris Saint Germain para conseguir algo a cambio. El club blanco está más que tranquilo por la situación actual de su plantilla y no se plantea hacer ningún movimiento por un jugador que dejó una herida que todavía no ha suturado al 100%.