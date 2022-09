Dani Alves ha revelado uno de sus grandes secretos. El exjugador del Barcelona ha reconocido la ejemplaridad que supone para él y para otros muchos futbolistas el trabajo de Cristiano Ronaldo a lo largo de todos estos años. Una admiración que viene de lejos, pero que ha revelado «ahora puedo», al no estar en el Barça. El lateral ha dejado claro que la rivalidad existente entre el conjunto blanco y el culé le ha impedido en muchas ocasiones reconocer que el hoy futbolista del United le «encanta» y que, una vez que ha abandonado el Camp Nou, puede reconocer que se acerca «más a él que a Leo».

Alves ha querido destacar la importancia del espíritu de superación que tiene el que fuera delantero del Real Madrid. «Cristiano ejemplifica para todos nosotros que no tenemos tanta calidad que con el trabajo se puede competir contra los mejores. Él ejemplificó esto y yo lo respetó muchísimo, hasta cuando jugaba y no podía hablar y tuve oportunidad de decírselo a él», ha reflejado el brasileño.

Revela que, durante la época en la que coincidieron ambos en Madrid y Barça, Cristiano le retiró el saludo por un malentendido: «En un Balón de Oro tuvimos un rifirrafe en el que saludé a todo el mundo y él no me saludó por lo que se estaba generando afuera de que no respetaba a Cristiano. Yo decía, ‘qué están diciendo, cómo no voy a respetar a un tipo que lo consiguió todo a base de trabajo, de echarle huevos, cómo no voy a respetarlo’».

Así mismo, el lateral derecho señala que durante su etapa como blaugrana no podía pronunciarse acerca de esta admiración: «Ahora ya no estamos en Barça y Madrid, porque si hablabas de esto es como… Ahora que no estoy ya puedo hablar». Además, señala que se siente más identificado con el trabajo de Cristiano que con Messi por «el hecho de que el trabajo es lo que hice toda mi vida, trabajar como un animal», puesto que señala que «Leo es un talento nato».