33 centros… para cero remates a puerta. Esta fue la realidad del Real Madrid ante el Arsenal en el encuentro de vuelta de Champions. En un partido en el que los blancos necesitaban por lo menos cuatro goles de ventaja para clasificarse a las semifinales de la Champions League, el rendimiento ofensivo no estuvo a la altura de las expectativas, o por lo menos, de las esperanzas puestas para realizar la remontada.

En todo el encuentro y según los datos de Opta, el Real Madrid centró en 33 ocasiones. Pues, de estos 33 balones, ninguno llegó a portería. Es más, 28 de ellos fueron al vacío, solamente cinco fueron rematados (15% de éxito). Este dato demuestra que el sistema de Carlo Ancelotti debe cambiar de cara al final de temporada. Hasta sus propios jugadores lo reconocen. Así, no.

Thibaut Courtois se mostró extremadamente crítico al final del partido respeto a los centros no rematados. «Hemos perdido contra un Arsenal superior y hay que aceptarlo. Metimos muchos centros, pero este año no tenemos un Joselu para ganar esos duelos. Hay que analizar bien lo que podemos hacer mejor y hacer autocrítica Siento que somos un equipo, pero a veces tenemos que hacer más jugadas en equipo y no todo individuales. Si doblan el marcaje a Vinicius o Mbappé… Una vez te sale, pero no tres o cuatro veces. Tenemos que analizar. Si queremos seguir adelante, tenemos que mejorar eso para seguir siendo buenos en ataque y defensivamente», relató el guardameta belga en zona mixta.

El Madrid pecó de cara al gol

El Real Madrid también pecó con los disparos en este encuentro de Champions. En total, los blancos dispararon a la portería de David Raya unas 18 veces. Pues, de estos 18 intentos, tres llegaron a puerta. En toda la primera parte, los pupilos de Carlo Ancelotti no consiguieron marcar para asustar al Arsenal. Otra situación muy criticada por Thibaut Courtois, ya que nadie llegó a inquietar a la defensa de los Gunners.

«Al descanso hablamos y nos pusimos como objetivo marcar un gol pero no lo conseguimos porque era muy difícil. Al final, ellos encontraron el primer, nosotros empatamos rápido, pero no tuvimos acierto arriba y Raya no tuvo que hacer un paradón y eso dice mucho de la eliminatoria y los dos partidos. No hicimos suficiente y hemos perdido contra un Arsenal superior y hay que aceptarlo», relató Tibu. Por su parte, Lucas Vázquez explica que faltaron ideas. «Quizás sí, nos ha faltado más claridad con balón, tener paciencia, llevar el balón de lado a lado», explicó el capitán.

El que más lo intentó fue Vinicius. El carioca llegó a puerta unas dos veces de los cinco intentos que tuvo. De hecho, fue el autor del único tanto madridista. Los otros tres ‘fantásticos’ no llegaron a puerta. 0/2 para Kylian Mbappé, 0/1 para Rodrygo… y Jude Bellingham ni siquiera se probó. El otro en haber llegado a tirar entre los tres palos fue Brahim Díaz, que saltó al verde en el minuto 75.

Carlo Ancelotti debe encontrar una solución. En menos de diez días, el Real Madrid jugará la final de Copa del Rey ante el Barcelona. El mismo Barça que le ha plantado un 9-2 este curso. En Liga, los madridistas están a cuatro unidades de los culés y todavía pueden levantar la 37ª. Sin olvidar que, en verano, habrá Mundial de Clubes. «Debemos sacarlo adelante», dice Courtois. «El Real Madrid volverá siempre», zanja Lucas.