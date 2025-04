La frase de Valdano que explica la grandeza del Madrid tras la eliminación: «Han convertido en noticia…»

Jorge Valdano, ex jugador y ex entrenador del Real Madrid, no ocultó su admiración por la actual generación de futbolistas blancos tras la eliminación en cuartos de final de la Champions League a manos del Arsenal. El ex jugador del Real Madrid, famoso analista futbolístico, fue claro y directo: «Lo mejor que podemos decir de esta generación del Real Madrid es que han convertido en noticia que no lleguen a la final de la Champions».

Con esta frase, el argentino puso en valor el nivel de exigencia que ha alcanzado el club en los últimos años, donde cualquier resultado que no sea pelear por el título europeo se considera insuficiente. Sin embargo, Valdano también fue crítico con el juego del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. «Faltó juego y sobró ansiedad. El Arsenal fue mejor a la ida y a la vuelta. Al juego del Madrid le falta un poco de reposo, no remató con claridad una sola vez y eso lo fue alejando de la remontada», analizó.

Para Valdano, la fe y la épica que tantas veces han salvado al Madrid en noches europeas no bastan cuando el fútbol no acompaña. «Uno siempre apela al milagro, a veces se da y otras no», sentenció el ex futbolista y ex entrenador del Real Madrid en Movistar +, reconociendo que esta vez la historia no se repitió.

Jorge Valdano: «Los milagros a veces se dan y a veces no» «Lo mejor que podemos decir de esta generación del @realmadrid es que han convertido en noticia que no lleguen a la final de la #UCL». #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/2FQ0uluB8w — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 16, 2025

El Real Madrid no pudo hacerlo

La noche en el Santiago Bernabéu comenzó como tantas otras en las que la afición blanca esperaba una remontada histórica. Desde primeras horas del día, el ambiente en los alrededores del estadio era de máxima ilusión y nerviosismo. Miles de seguidores recibieron al autobús del equipo con cánticos, bengalas y la esperanza de vivir otra noche mágica. Sin embargo, sobre el césped, el Real Madrid se mostró impreciso, nervioso y falto de ideas.

El equipo inglés, dirigido con mano firme por Mikel Arteta, demostró por qué es uno de los equipos más en forma de Europa. Saka, que ya había sido un dolor de cabeza en la ida, abrió el marcador en la segunda mitad tras una jugada colectiva que desnudó las carencias defensivas del Madrid. La reacción blanca llegó de la mano de Vinicius, que aprovechó un error de la zaga rival para empatar el partido y devolver la esperanza a la grada. Pero fue solo un espejismo. El Arsenal no perdió la compostura y, en el tiempo añadido, Martinelli sentenció la eliminatoria con el definitivo 1-2.

El Real Madrid, acostumbrado a las gestas y a las noches de remontada en Europa, se vio superado en todas las facetas del juego. Ni el empuje de la afición ni la mística del Bernabéu fueron suficientes esta vez. El equipo, que funcionó a base de impulsos y más corazón que cabeza, nunca encontró la claridad ni la calma necesarias para poner en aprietos a un Arsenal sólido y bien plantado.

El análisis de Valdano refleja la realidad de un club que ha elevado tanto el listón que cualquier tropiezo se vive como una catástrofe. «Lo extraordinario de este Madrid es que ahora es noticia no llegar a la final», insistió el argentino, subrayando la grandeza de una generación que ha hecho de la Champions su territorio natural.

Sin embargo, la eliminación ante el Arsenal deja muchas preguntas en el aire sobre el futuro del equipo y de su técnico. La falta de fútbol, la ansiedad y la incapacidad para generar peligro real ante un rival de primer nivel ponen en entredicho el modelo actual y abren el debate sobre posibles cambios en la plantilla y en el banquillo.