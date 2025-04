Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras caer eliminado en los cuartos de final de la Champions contra el Arsenal. Los blancos no es que no fuesen capaces de remontar el 3-0 de la ida, sino que ni siquiera lograron ganar a los ingleses en el Santiago Bernabéu. Los de Arteta vencieron 1-2 en el coliseo madridista, para dejar fuera de la máxima competición continental al vigente campeón.

«Es una decepción. Esta es la parte del fútbol. Muchas veces hemos sido felices y ahora hay que manejar la parte triste. Tenemos que estar centrados en las tres competiciones que nos quedan. Hay que aceptarlo porque creo que el Arsenal ha sido mejor que nosotros. Lo hemos intentado. A lo mejor el penalti no pitado podría haber cambiado la dinámica, pero hay que reconocer que lo han hecho muy bien», comenzó el italiano.

Sobre lo que ha fallado, fue claro: «Hay que aceptarlo. También los palos que llegan. Hay que tener la cabeza alta. En esta competición lo hemos hecho muy bien y este año toca tener la cabeza alta y sufrir». Ancelotti también habló de su futuro: «No puedo hablar de esto ahora. No sé si es mi último partido. Puede pasar. El club puede decidir cambiar este año o el próximo, cuando acabe contrato. El día que termine aquí puedo hacer sólo una cosa, dar las gracias a este club. Si mi contrato se acaba al final o no, a mí me da igual».

«Que alguien considere que soy el máximo culpable no me cambia para preparar el próximo partido, pelear la Liga y la final de la Copa del Rey», comentó. Sobre lo que menos le ha gustado, explicó lo siguiente: «Comparado con el año pasado ha faltado un poco de actitud colectiva».

«Hay que manejar bien la parte triste del fútbol. Hay que focalizarlo para lo que queda. No temo que el equipo se venga abajo. Hay que seguir peleando y tener la cabeza alta. Tenemos que luchar para sacar lo mejor», aseguró. El italiano confirmó que «Ceballos no estaba al cien por cien y por eso no ha empezado el partido» y que «no hubiese cambiado nada de la eliminatoria».