El Real Madrid cerrará el año contra el Sevilla el sábado 20 de diciembre a las 21:00 horas

El Real Madrid ya conoce el horario de su último partido de este año 2025. Será ante el Sevilla, en el estadio Santiago Bernabéu y el sábado 20 de diciembre a partir de las 21:00 horas. La Liga ha oficializado los horarios de la jornada 17, la última del año, que llegará tras el primer partido de Copa del Rey del equipo de Xabi Alonso.

Así, el Real Madrid se medirá al Sevilla el sábado 20 de diciembre a las 21:00 horas en el Bernabéu. Será un encuentro correspondiente a la 17ª jornada de Liga y el último del año. Antes, al conjunto blanco todavía le quedan varios partidos de Liga: contra el Elche (23 de noviembre), en Girona (30 de noviembre), en Bilbao (3 de diciembre), contra el Celta (7 de diciembre) y en Vitoria ante el Alavés (14 de diciembre). Además, también tendrá dos duelos de Champions, contra el Olympiakos (26 de noviembre) y ante el Manchester City (10 de diciembre).

Ese Real Madrid – Sevilla llegará tras el primer partido del conjunto blanco en Copa del Rey. Unos días antes -martes, miércoles y jueves, aunque con los horarios actuales todo apunta a que será el miércoles-, el Real Madrid disputará la tercera ronda de Copa, la primera para equipos como el de Xabi Alonso, que se incorporan en esa ronda, como Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Por su parte, en esta 17ª jornada se jugará el Villarreal – Barcelona que Javier Tebas quería llevar a Miami, pero que se disputará, como era normal, en el Estadio de la Cerámica. Ese encuentro será el domingo 21 de diciembre a las 16:15 horas. El Atlético de Madrid jugará esa jornada ante el Girona el domingo a las 14:00 horas.

Tras esta jornada, habrá el tradicional parón navideño y el fútbol español regresará el fin de semana del 3 y 4 de enero, con la disputa de la 18ª jornada, en la que el Real Madrid se medirá al Betis en el Bernabéu. Ese partido todavía no tiene horario oficial.