Real Madrid vs Celtic en directo, hoy: Champions League 2022 en vivo

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Celtic en el partido correspondiente a la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League. Los de Carlo Ancelotti se juegan el liderato y necesitan ganar para no depender de otros resultados. Delante tendrán a un cuadro escocés que no se juega nada porque no tiene opciones ni de ir a la Europa League. En DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Celtic.

Real Madrid – Celtic, en directo

Ancelotti en rueda de prensa

El técnico italiano del Real Madrid compareció en la rueda de prensa previa al choque de Champions League frente al Celtic y no se escondió ante ninguna respuesta. Su hipotética sanción en Liga, el VAR, la dinámica del equipo, Benzema, el grupo… Lee todas sus declaraciones pinchando en este enlace.

Los ultras del Celtic

La Policía Nacional tuvo que saber gestionar y controlar a los hoolingas del Celtic hasta su llegada al Santiago Bernabéu. DIARIO MADRIDISTA ha grabado las imágenes de ese proceso. ¡No te pierdas el vídeo! Pincha aquí.

Objetivo, quedar primeros

El Real Madrid salta hoy al terreno de juego con la clara misión de ganar para acabar primeros de grupo. En el caso de perder o empatar tendrá que mirar qué hace el RB Leipzig en Polonia ante el Shakhtar Donetsk. Recordamos que los de Ancelotti son el único club español que avanza a la fase final. Toda la información, aquí.

La Youth League

El Real Madrid Juvenil de Álvaro Arbeloa continúa imparable en la Youth League y hoy cerraron la fase de grupos antes el Celtic. Los merengues ganaron por 4-1 en el Alfredo Di Stéfano y uno de los goleadores fue Iker Bravo, que anotó a los 9 segundos del encuentro. El vídeo del gol, pinchando en este enlace.

Invasión hoolingan

La Plaza Mayor de Madrid volvió a ser el epicentro donde se juntaron todos los aficionados rivales. Miles de aficionados del Celtic se congregaron allí, la gran mayoría sin entrada, y aseguraron que invadirían el Santiago Bernabéu como los de Eintracht de Frankfurt tomaron el Camp Nou. Veremos qué sucede en la próxima hora. Todos los detalles y el vídeo, pinchando aquí.

Once del Celtic

El cuadro escocés no se juega nada en el Santiago Bernabéu, sólo el dinero que entrega la UEFA según el resultado y el orgullo de poder presumir de haber ganado en el feudo del Real Madrid. Esta es la alineación del Celtic: Hart; Juranovic, Starfelt, Jenz, Taylor; O’Riley, Mooy, Hatate; Abada, Furuhashi y Maeda.

Alineación del Real Madrid

Ya conocemos a los once elegidos por Carlo Ancelotti para buscar la victoria y certificar la primera plaza de un grupo que el Real Madrid ha controlado y dominado desde la primera jornada cuando visitaron Celtic Park. Así sale hoy el cuadro blanco: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Valverde, Modric; Asensio, Rodrygo y Vinicius.

Dónde ver por televisión

El Real Madrid – Celtic de la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones. Si se quiere ver en streaming y en vivo online se puede seguir mediante la aplicación de Movistar+. Por otro lado, en DIARIO MADRIDISTA te contaremos con todo tipo de detalles todo lo que ocurra en este choque que se juega en el Santiago Bernabéu.

A qué hora es el partido

El partido entre Real Madrid y Celtic en el Santiago Bernabéu arrancará a las 18:45 horas, en la primera tanda de encuentros que la Champions League programa los martes y los miércoles.

Último partido

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en vivo y en directo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Madrid – Celtic que se disputa en el Santiago Bernabéu y que corresponde a la jornada 6 de la fase de grupos de la Champions League. Con este choque termina la primera fase para el cuadro blanco, que es el único club español que estará en los octavos de final.