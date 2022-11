Ancelotti: «Me pueden suspender cuatro partidos, pero el problema sigue vivo»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Celtic. Los blancos necesitan ganar a los escoceses para asegurar la primera plaza en su grupo de la Champions League y para reencontrarse con las sensaciones.

Dinámica

«Es un partido importante. Tenemos el objetivo de acabar primeros. Será un partido intenso. Tenemos ganas de volver a mostrar nuestro mejor nivel y tenemos todas las condiciones para hacerlo. Vamos a ser capaces de sacar lo mejor».

El penalti de Asensio

«Este tema tengo que aclararlo. Me han denunciado por lo que he dicho. Penalti inventado en Italia significa que han pitado un penalti que no era. Aquí no entra la mala fe y la acusación. Nunca he faltado el respeto a un árbitro. Me pueden suspender cuatro partidos, he estado 1.200 partidos en el banquillo, por cuatro no pasa nada. El problema sigue vivo. Yo no sé si era penalti, pero para mí no era por lo que nos han explicado al principio de la temporada. Nos explicaron que cuando el penalti no era tan claro, no se pitaba. Si han cambiado la regla no lo sé. Si no ha cambiado es suficiente decir que ha sido un error, nadie es infalible».

Tchouaméni y Benzema

«Tchouaméni creo que no va a estar. Benzema está entrenando ahora y si tiene buenas sensaciones estará en la convocatoria y elegiré si empieza o no. Dependerá de las sensaciones que tenga».

Quejas del árbitro

«El error le puede pasar a cualquiera. Lo importante es la claridad y para nosotros no era penalti. Era un tema del fútbol. Si nos dicen que era penalti tenemos que volver al principio de la temporada y explicar la regla. La entiendo muy bien, no soy tonto, y dice que no es penalti».

Posible sanción

«Sigo durmiendo por la noche. Lo único que quiero aclarar es que no he faltado el respeto a nadie. He dicho una cosa que todo el mundo del fútbol piensa. Si me sancionan, pues paciencia».

El VAR

«Creo que el VAR ha sido un buen invento, pero a veces tiene más protagonismo que el árbitro. Entró para aclarar errores evidentes y no me parecía que ese penalti fuese un error claro o evidente».

Primeros de grupo

«Es importante. No demasiado, porque hay equipo que llegarán segundos, que son fuerte. Lo más importante es el prestigio de este club. Es una competición especial y en cada partido hay que darle el respeto que merece. Tenemos que dar la imagen que este equipo siempre ha tenido».

Benzema

«No ha jugado porque no se encontraba bien. No podemos olvidar que no es un niño. Se cuida mucho, pero a veces no está disponible. Ni pienso que es por el Mundial. Para jugar en Qatar hay que llegar en una buena condición».

Clasificado para la Champions

«Nadie duerme bien si hay equipos importantes que no duermen en la Champions. No se puede decir que el fútbol español haya perdido crédito, ya que al final de temporada podemos tener un equipo nacional que haya ganado la Europa League y otro la Champions».

Aprendizaje del equipo

«Hemos aprendido los errores que hemos hecho. No hemos tenido la concentración que debemos tener. Ante el Girona nos costó recuperar la pelota y ante el Leipzig las contras. Eso lo hablamos y no lo hemos entrenado porque no da tiempo».