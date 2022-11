Kroos: «¿Mi futuro? Lo que es seguro es que no voy a cambiar de club»

Toni Kroos fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación antes del duelo que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a los blancos con el Celtic. Los madridistas están obligados a sumar los tres puntos para asegurar la primera plaza de su grupo.

El partido contra el Celtic

“Estamos motivados para acabar primero, que es nuestro objetivo aquí. Tenemos equipo para hacer esto. Necesitamos un buen partido, pero estamos muy positivos”.

Expulsión

“Si no puedes ganar, por lo menos no pierdes. Hasta nuestro gol no fue el mejor partido. Lo controlamos bien, tuvimos ocasiones para el segundo. Han pasado muchos partidos hasta que ha llegado esto. Yo sentía que tenía que hacer falta en la segunda”.

Momento actual

«Me siento muy bien, me siento bien físicamente. Sobre otro tema estoy muy tranquilo. Ni yo sé qué va a pasar. El año que viene pensaré en esto y poco a poco decidiré que quiero hacer. No voy a cambiar de club. Siempre me voy a quedar aquí, me voy a retirar aquí, lo que no sé es cuando. Mucha gente habla de lo que pienso, veremos el año que viene».

La renovación

“No me van a decir mañana. El club como yo estamos muy tranquilos. Es una relación muy especial en estos años. Hablaremos en enero o febrero. Puede ser marzo, pero va a salir todo bien”.

382 partidos

“Yo quería tener éxito aquí. Yo salí de mi país, que todo ha sido muy cómodo. Lo que quieres hacer aquí es triunfar y sólo lo puedes hacer si juegas bien y ganas títulos. A mí la cantidad de partidos no me interesa, me interesa como juego. Me siento muy bien y vamos a ver qué pasa”.

El penalti de Asensio

«Es verdad que hay esas charlas, pero no escucho mucho porque va a pasar lo mismo cada año. Pitan lo que ven en el momento. Pocas veces cambian cosas. Siempre deciden en la situación y lo han hecho así. Para mí tengo claro que no es penalti, pero no me gusta mucho hablar de árbitros. A mí me sorprendió que durante el partido lo hiciese bien y luego me sorprendió la decisión que tomó. Tenía claro que cuando fue a verlo lo iba a pitar. Cada uno tiene su opinión, pero para mí no es penalti. No empatamos por eso, empatamos porque no jugamos los primeros 70 como los últimos 20 minutos».

Sexta Copa de Europa

«No estaría mal. Al final cada año es lo mismo. La competición que jugamos la queremos ganar, aunque sabemos que es imposible. Tenemos muy buen equipo, hemos empezado bien y en la Champions hay que estar cuando es importante. Rápido te puedes quedar fuera. Tenemos equipo para competir. Nuestro objetivo, somos el Real Madrid, y es ganar la Champions».

Modric y Kroos

«Es una decisión de cada uno. Cada uno da importancia a sus cosas. No pregunto a Luka qué va a hacer. Tiene una edad que sabe qué tiene que hacer. No sé que va a pasar».

Momento del equipo

«Sólo puedo hablar por mi parte. Esto no depende de los resultados. Yo estoy bien físicamente. El descanso te ayuda, pero estoy bien. Ahora se habla de cansancio, pero hace ocho o nueve días ganamos al Sevilla y habíamos jugado el Clásico. Nos faltan tres partidos y los queremos ganar. No será un problema físicamente».

Mundial o Champions

«Es muy complicado. Son las más importantes. Si tienes que elegir, ser campeón del mundo es lo más grande que hay. Es cada cuatro años y es muy difícil. Pero no voy a elegir, todos han sido momentos importantes».