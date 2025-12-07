Real Madrid-Celta: hogar, dulce hogar

El Real Madrid regresa a casa 36 días después. Un mes más tarde, los blancos se miden al Celta (21:00 horas) en el encuentro que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu. Los madridistas llegan a este encuentro tras hacer el mejor partido de la temporada el pasado miércoles contra el Athletic en San Mamés. Tras una mala racha, donde se tambaleó el proyecto de Xabi Alonso, en Bilbao los blancos se reencontraron con su mejor versión.

El Real Madrid llega a este encuentro feliz tras, por fin, vencer y convencer el pasado miércoles en San Mamés. Los blancos ganaron al Athletic por 0-3 en un encuentro en el que los madridistas demostraron su mejor nivel de toda la temporada. Mbappé, con dos golazos, y Camavinga, con el primer tanto de la temporada, hicieron las dianas de los madridistas ante el equipo vasco.

Todo empezó con la visita a Anfield, donde el Liverpool les ganó 1-0 en un partido donde los ingleses tuvieron ocasiones para golear, pero se encontraron con un Courtois superlativo. Luego, empataron a cero en Vallecas contra un Rayo que lleva aguando la fiesta a los madridistas en su casa durante cuatro años. Tras el parón de selecciones, llegó el empate contra el Elche en el Martínez Valero, una victoria, no sin sufrimiento, frente al Olympiacos, y vieron cómo un Girona en puestos de descenso y plagado de bajas les arrebataba otros dos puntos. El triunfo contra el Athletic calmó las aguas a la espera del plato fuerte: la visita del Manchester City al Bernabéu el próximo miércoles.

Cambios para una misión

Raúl Asencio apunta a titular contra el Celta de Vigo para dar descanso a Antonio Rüdiger, que el próximo miércoles tiene que jugar un partido muy importante contra el Manchester City. Y es que, el alemán será el encargado de tener que parar a Haaland. Para el recuerdo queda el marcaje que le hizo en la eliminatoria que se celebró en 2023.

También habrá novedades en el centro del campo, ya que Camavinga ha superado el esguince que sufrió contra el Athletic y ha entrado en la lista, pero descansará. Por lo tanto, lo normal es que forme Ceballos en la medular, sin poder descartar a Mastantuono.

Un Celta peligroso

Con pleno de triunfos madridistas en seis jornadas disputadas de local, dos menos que el Barcelona, al Santiago Bernabéu llega uno de los equipos que saca más puntos de visitante que de local. Aunque el Celta viaja con dudas en su juego y después de ofrecer una pobre imagen en sus últimos tres partidos: Ludogorets en Europa League, Espanyol en la Liga y Sant Andreu en la Copa del Rey.

La dependencia goleadora de Borja Iglesias, la falta de continuidad en el juego y, sobre todo, la fragilidad defensiva en las acciones a balón parado son tres de los principales problemas del equipo de Claudio Giráldez.

Tras darle descanso en la Copa, el técnico celeste recuperará a muchos de sus titulares: Javi Rodríguez, Marcos Alonso Carl Starfelt recuperarán su puesto en la defensa; Radu en la portería; y Moriba en el centro del campo.

Todo apunta a que Javi Rueda formará en el costado derecho porque Mingueza acumuló más de 120 minutos ante el Sant Andreu, mientras que la izquierda será para Sergio Carreira. Arriba, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias parecen fijos. Aspas y Pablo Durán optan a la otra plaza.

Real Madrid – Celta: posible once