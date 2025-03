El Real Madrid asalta San Mamés con un golazo de Olga Carmona

El Real Madrid vuelve del parón de selecciones con victoria y remontada incluida en San Mamés ante el Athletic (1-2) en la Liga F. Las de Alberto Toril sacaron adelante un durísimo partido en el duelo directo entre el segundo y el tercer clasificado, y Olga Carmona dejó uno de los goles del año en La Catedral. Un triunfo que permite a las blancas afianzarse todavía más en esa segunda posición, metiendo presión al Barcelona en la lucha por una primera plaza que se antoja complicada.

Las locales se adelantaron en el minuto 10 de partido con un gol de Nahikari desde el punto de penalti. Athenea derribó a la delantera del Athletic dentro del área y la colegiada señaló la pena máxima. Después, la atacante vasca no falló desde los once metros. El partido se ponía cuesta arriba para el Real Madrid con ese tanto, pero las de Toril no se rindieron y le dieron la vuelta al marcador. Feller tuvo el empate unos minutos después, pero la guardameta del equipo bilbaíno, Nanclares, detuvo el disparo.

El Real Madrid estaba dominando, las ocasiones eran suyas, pero el marcador seguía siendo favorable para el Athletic Club. Parecía que no era el día. Weir estrelló por dos veces el balón en el larguero. No había manera de perforar la meta rival. Hasta que llegó el gol de Lakrar en el minuto 40, que igualaba el choque antes del descanso. Fue en una jugada a balón parado, a la salida de un córner, la francesa remató en el segundo palo y mandó el balón al fondo de la red.

La diana de Lakrar, que encadena dos partidos seguidos anotando, permitía al conjunto madridista marcharse a vestuarios con otra cara. El dominio madridista se mantuvo en el segundo tiempo, incluso tuvieron ocasiones para hacer el 1-2. Primero lo intentó Toletti con un disparo desde la frontal y luego Bruun no llego a cabecear un gran centro de Antonia. Estaba bien plantado el equipo de Toril, solamente faltaba el gol, que acabaría llegando cerca del final del partido.

LA ZURDA DE @7olgacarmona ES UN DIAMANTE 💎⚪ Para que el @realmadridfem conquiste San Mamés, para brindar la mejor dedicatoria a @teresabelleira y @Galvez_Rocio 🙌🏻#LigaFenDAZN ⚽ pic.twitter.com/ZwrnZWQSie — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 2, 2025

Olga Carmona, en el minuto 80, culminó la remontada con uno de los goles del año. La internacional española se sacó una genialidad de la manga para hacer el 1-2 definitivo. La lateral zurda del Real Madrid recuperó el balón en el centro del campo, condujo un par de metros, vio a Nanclares adelantada y golpeó sin miedo. El balón se coló por la escuadra de la portería bilbaína y se desató la locura entre las blancas. La capitana le dedicó el gol a sus compañeras, Teresa Abelleira y Rocío Gálvez, ambas lesionadas de gravedad. Con esta victoria, el conjunto blanco sigue segundo con 52 puntos, cinco menos que el Barcelona y 17 más que las leonas.