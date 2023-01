El Real Madrid arrasa en los TOTY del Fifa 23

El Real Madrid ha arrasado en los TOTY (Team of the Year) del Fifa 23 con cuatro futbolistas en el once ideal del año: Courtois, Militao, Modric y Benzema. Por detrás le sigue el PSG con tres jugadores y también destaca que el Barcelona no tiene ningún jugador entre los once mejores.

Los TOTY del Fifa 23, el videojuego de fútbol más deseado por los amantes de este deporte, han vuelto a coronar al Real Madrid como el mejor equipo del mundo con cuatro jugadores en su once ideal. Courtois, Militao, Modric y Benzema, tras la Liga y la Champions conseguidas la temporada pasada, aparecen entre los once mejores jugadores de la temporada para Fifa 23.

El once de TOTY lo completan Van Dijk del Liverpool, Theo Hernández del Milan, De Bruyne del Manchester City y Jude Bellingham del Borussia Dortmund. El joven futbolista británico es pretendido por el Real Madrid para incorporarlo este próximo verano. Su gran temporada en la Bundesliga y su Mundial con Inglaterra le han permitido estar ya entre los mejores. Equipos como el Barcelona o el Bayern no tienen ningún jugadores entre los once mejores de la temporada.