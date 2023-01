Pep Clotet, descubridor de Bellingham: «Jude escogerá un equipo con historia ganadora»

Pep Clotet, nacido en Barcelona, es un entrenador de 45 años formado en las categorías inferiores del RCD Espanyol y un trotamundos del fútbol europeo. Actualmente desarrolla su trabajo en Italia pero ha pasado por equipos suecos, noruegos y británicos. Durante su etapa en el Birmingham, el técnico catalán hizo debutar a Jude Bellingham en la Championship inglesa con solamente 16 años. OKDIARIO ha tenido la oportunidad de charlar con Clotet cuando el rumor del fichaje de Bellingham por el Real Madrid cada vez suena con más fuerza. Su gran descubridor fue este entrenador español y nos cuenta ahora el lado más personal del futbolista británico.

Pregunta: Hizo debutar a Bellingham con 16 años. ¿Qué vio en él para darle esa oportunidad?

Respuesta: Todos en el Birmingham sabíamos que era una promesa importante, pero joven. Cuando yo me incorporé al club, él estaba en el sub-16. Pasó brevemente por el sub-18, y recuerdo que en ese momento decidimos que fuese a entrenar y jugar con el filial. La parte de entrenamiento la ejecutaba perfectamente, pero a los entrenadores del filial les costaba darle más minutos.

P: Y el resto es historia…

R: Tomamos la decisión de verlo para conocerlo más, y lo subimos a algún entrenamiento del primer equipo para verlo de cerca a final de temporada. Y para el año siguiente pensé, no no, este chico tiene una madurez espectacular, fisicamente es un talento impresionante, técnicamente es un jugador de calidad y tiene una inteligencia para el fútbol que no es habitual en jugadores de su edad. Decidimos que hiciese la pretemporada con el primer equipo y desde el primer momento se desenvolvió con una naturalidad espectacular.

P: ¿Cómo fue su debut?

R: En nuestro primer partido de Liga, jugábamos en campo del Brentford y lo teníamos catalogado como un partido complicado para nosotros. Y posteriormente jugábamos un partido de Copa. No quise darle esa responsabilidad y lo guardamos para la Copa. Jugó ese partido y desde ahí dio un rendimiento de mucho nivel pasando a formar parte del primer equipo.

P: Y después llegó la Liga.

R: Dos semanas después ya debutó en Liga contra el Stoke City en casa. Íbamos perdiendo 1-0 cuando él entró en la segunda parte. Ingresó al césped, marcó el gol del empate y acabamos ganando ese partido.

R: Ahí se ganó el puesto.

R: Desde ese encuentro fue un titular más. Y llegó a jugar 42 de 46 partidos en Championship. 43 si añadimos el de Copa. Aunque tuviese 16 años, parecía que tratabas con un profesional de 28 años, con una conciencia táctica muy importante y un sacrificio por el equipo nada habitual. Y encima llegaba, marcaba goles y daba asistencias. Marcaba goles en minutos importantes y no le pesaba nunca la responsabilidad de jugar. Y nunca sufrió a nivel de entrenamientos y mejoró mucho a nivel físico. Y se desarrolló para ser el jugador que es. Para nosotros fue muy importante. Nuestro objetivo era la permanencia y conseguimos desarrollar el traspaso más caro en la historia del Birmingham. Fue un orgullo como entrenador. Un chico de la grada que se ha convertido en un buque insignia para el club.

P: ¿Cuál es la posición ideal de Bellingham?

R: Puede jugar en cualquier posición del centro del campo. En un sistema de 4-3-3, puede jugar en el centro y puede jugar de interior en cualquiera de los costados. Nosotros jugábamos un 4-4-2 y yo pensé que lo mejor para su formación era ponerlo en banda izquierda, pero partiendo hacia dentro. Tenía mucha libertad y se desenvolvía como un interior. Y en fase defensiva estaba en banda. Eso le daba menos responsabilidad directa y ahí creció mucho. Pero yo siempre tuve claro que su mejor posición es de interior en un 4-3-3, aunque también puede jugar de pivote central e incluso mediapunta. Pero su posición ideal es de interior, en ambas bandas, aunque quizás mejor en la izquierda. Tiene mucho trabajo, tiene mucha capacidad de sacrificio, defiende muy bien, juega rápido, juega bien, buen nivel de pase, de asistencia, tiene llegada y sobre todo, que no le pesan los partidos importantes. No le pesa jugar grandes partidos y creo que eso es una cosa que cuesta mucho de aprender. Es muy innato.

P: ¿Cómo es de puertas para adentro?

R: Lo he conocido y lo conozco muy bien en ese sentido. Y lo sigo conociendo porque siempre en vacaciones voy a Birmingham y quedamos para comer o tomar un café o un té. Conozco muy bien a la familia, que ha jugado un papel muy importante en la evolución, tanto de él como del hermano que tiene 17 años y está ya en el primer equipo del Birmingham. Jude es una persona muy madura y muy profesional. Yo diría que es un chico que trabaja y juega con mucha seriedad. Él siempre quiere que el entrenamiento y el partido le aporte algo. Y es muy crítico en cómo ha jugado y cómo ha entrenado. Es un diez en todo. Un chico muy serio y también extrovertido. Y aunque es joven, si lo ves en el vestuario parece mucho más mayor por cómo se desenvuelve.

P: ¿Cómo se fragua su fichaje por el Dortmund?

R: Lo querían todos en Inglaterra. De hecho, una vez le tuve que dar permiso en el entrenamiento para poder tener una reunión con el Manchester United, donde lo recibió Ferguson como embajador y Solskjaer como manager. A mí me extrañó que no hubiese interés real por parte de los grandes equipos españoles. Me extrañó porque todos los equipos ingleses de primera línea se querían hacer con él. En ese momento él escogió Dortmund por el proyecto deportivo que le planteó para seguir creciendo.

P: ¿Por qué la Bundesliga?

R: Veía a la Bundesliga como una liga que realmente apuesta por los valores jóvenes, que se les da minutos y que tiene una sinergia con las ligas inglesas en cuanto a la intensidad de la competición. Y él escogió ese club porque él, en otra prueba de madurez tanto de él como de la familia, creyó que él ahí podía seguir creciendo y dar el paso importante en su carrera para acabar con su formación. Ahora ya estamos hablando de un jugador plenamente formado.

P: Y ahora la pregunta del millón, usted que le conoce bien. ¿Acabará en el Real Madrid?

R: Al final es una decisión de Jude. Pero por lo que lo conozco, yo sé que él toma estas decisiones en función de donde puede ir para crecer más como jugador. Yo creo que ha llegado un momento donde, sobre todo ahora, después del Mundial, puede ir a un equipo a ganar. Dentro de su mentalidad, es lo que está buscando ahora. Un equipo para crecer, y ahora ese paso es un equipo donde pueda realmente ganar y poner a prueba esta capacidad que él tiene de jugar partidos importantes. Y coger esa responsabilidad que tiene junto a su madurez. Es cierto que la Premier es una Liga muy competitiva y muy intensa, pero lo veo muy mentalizado en el fútbol europeo. No te sabría decir, pero yo creo que él escogerá un equipo donde realmente tenga una historia ganadora detrás. Y no hay tantos. Tenemos uno cerca de hecho.

P: Historia ganadora y cercanía, el Real Madrid.

R: Para mí, poder ver a Jude en un equipo como el Real Madrid, que tiene una historia ganadora y que es un modelo de gestión me llenaría de orgullo.

P: ¿Cómo encajaría en el centro del campo?

R: Pero sobre el hecho de si encajaría, yo no tengo ninguna duda de que encajaría en cualquier equipo, porque es muy versátil, es muy maduro, es muy seguro y tiene mucha capacidad de poner siempre el equipo y el compañero delante de sí mismo. Y luego tiene mucho fútbol. Yo estoy seguro de que encajaría. Pienso que en este caso, el Real Madrid, creo que es uno de los equipos que planifican mejor su futuro. A mí me encantaría, y es un jugador que te puede encajar en todo tipo. Fíjate que juega un tipo de fútbol en Dortmund que es muy diferente al fútbol que juega en Inglaterra con la selección y un poco diferente al fútbol en el que se formó en la Championship. Ojalá lo decida. Pero seguro que elegirá bien. Me encantaría que jugase en España.

P: Pues puede que acabe pasando.

R: Ojalá.