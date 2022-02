El Real Madrid aplaza la decisión sobre Benzema hasta el lunes

La presencia de Karim Benzema en el Parque de los Príncipes de París para el duelo de ida de los octavos de final de la Champions que medirá a PSG y Real Madrid estará en el aire hasta el lunes por la tarde, cuando los blancos se ejerciten sobre el césped del estadio parisino en la previa del que será uno de los grandes partidos de la presente temporada. La recuperación va por el buen camino. De hecho, este jueves ya ha tocado balón en solitario, pero está descartado para el duelo ante el Villarreal que se celebrará el sábado en La Cerámica y el reto es que pueda ser titular contra los de Pochettino.

En el Real Madrid tienen asumido que los próximos días van a ser de incertidumbre por el estado de salud de Benzema. Aunque ya se ha puesto botas de fútbol y golpeado balón, lo que se puede calificar como que hay brotes verdes con la recuperación del galo, hasta el último momento no se sabrá a ciencia cierta si Karim puede jugar o no. En estos momentos nadie se plantea que no esté en la lista de convocados y que no se suba en el avión que llevará a la expedición blanca rumbo a París en la mañana del lunes, pero no será hasta la sesión previa, que comenzará a las 19:00 horas en el Parque de los Príncipes, cuando se decidirá si esta listo para jugar o no. Esta será la prueba definitiva.

Por lo tanto, cuando restan cinco días para que el Real Madrid se mida al PSG, se puede decir que en estos momentos en la balanza pesa más lo positivo que lo negativo. Benzema está mucho más cerca de ser de la partida este jueves que el pasado miércoles, aunque los próximos días serán claves y las precauciones serán máximas. Nadie por Valdebebas quiere arriesgarse a una recaída.

Mendy, por el buen camino

Más adelantado en su recuperación está Mendy. El lateral izquierdo ya ha podido trabajar durante una parte del entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros y, si se encuentra bien, el viernes trabajará con total normalidad. Si todo va por el buen camini, deberá estar en la convocatoria para el duelo ante el Villarreal y, por lo tanto, su presencia en París debería estar asegurado.