El Real Madrid acelera por Gabri Veiga. El club blanco tiene claro que el talento gallego es un jugador con nivel para triunfar la próxima temporada en el club blanco. La entidad sabe que este verano pueden salir Modric y Ceballos, ambos acaban contrato, por lo que deben reforzar un centro del campo que ya han ido renovando en las dos últimas temporadas con jugadores como Camavinga y Tchouaméni. La entidad madridista conoce el precio del jugador, pero también tienen claro que no pagarán los 40 millones de su cláusula. La idea es llegar a un acuerdo, aunque la operación sea mínimamente más costosa. Tampoco se descarta la opción de alguna cesión.

El Real Madrid no quiere pagar la cláusula porque es una práctica que la entidad presidida por Florentino Pérez no suele realizar. En las últimas operaciones con jugadores españoles, como Isco, Illarramendi o Ceballos, siempre se llegó a un acuerdo con el club de origen. En Valdebebas no son partidarios de pagar la cláusula, ya que se prefiere negociar y, sobre todo, que el futbolista recale en el Bernabéu dejando una buena relación con su club de origen.

Lo que tienen claro desde el Real Madrid es que la operación ya está en marcha y Veiga es un objetivo real. Los blancos ya están trabajando para intentar hacerse con los servicios de un futbolista que esta temporada suma nueve goles y tres asistencias en los partidos que ha disputado con el primer equipo del Celta. De hecho, el plan es que la operación se haga por la vía rápida ante la amenaza de los clubes ingleses. Luego, se decidirá si recala la próxima temporada en el Bernabéu o se queda un año más en el club vigués, que cumplirá 100 años. Todo dependerá de las salidas, pero no de las entradas, ya que esta operación es totalmente independiente a la de Bellinhgam.

El Celta se rinde

«Bajo ningún concepto queremos vender a Veiga, pero también digo que nos lo van a comprar y ahí no podemos hacer absolutamente nada. Conocemos alguna de las ofertas que ha tenido Gabri y por mucho que quisiéramos no tendríamos cabida para pagarle lo que le pagan otros equipos. Ese sentimiento que tiene de celtista, que además lo demuestra, que llegamos a las dos de la mañana de jugar y al día siguiente estaba viendo al Celta B. Si se va, que depende de él, pero entendemos que es irrechazable, tendrá las puertas abiertas para regresar. No lo queremos vender, pero nos lo van a comprar», aseguró Carlos Mouriño, presidente del Celta.

En Valdebebas llevan tiempo siguiendo a un futbolista con un enorme talento y los informes que manejan de él son excelentes. En lo deportivo, en el Real Madrid destacan su gran técnica, algo que están convencidos de que mejorará aún más, su potente físico, especialmente su poderoso tren inferior, y su sacrifico dentro del campo. La posición del gallego es la de interior, aunque también puede jugar de pivote o de mediapunta. Además, tiene llegada y un potente disparo. En lo humano, en Valdebebas saben que Gabri es un futbolista joven, pero con la cabeza amueblada, muy educado y con otras ambiciones, además de la pelota. De hecho, estudia periodismo.