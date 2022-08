RDT espera al Real Madrid

“Hasta el último día de mercado siempre pueden pasar cosas”. Es uno de los mandamientos que cumplen los directivos del Real Madrid cada verano. Este mercado por Valdebebas se daba por cerrado en el apartado de entradas desde hace varias semanas. El objetivo es encontrar acomodo a Odriozola y Mariano y decidir qué pasa con Marco Asensio. En principio, no va a llegar nadie, pero esto no evita que el club esté preparado… por si acaso. El ejemplo lo vimos el año pasado, cuando fichó sobre la bocina a Eduardo Camavinga. Ahora, por si hay alguna salida en la delantera, al que tienen controlado es a Raúl de Tomás.

El Real Madrid, que no tiene entre sus planes fichar a nadie más en este mercado, sí se ha movido con rapidez para poder activar de manera inmediata la llegada de RDT si saliese Mariano, algo poco probable, o Marco Asensio, con el que se está hablando para tomar una decisión sobre su futuro tras no haber jugado ni un minuto en los dos primeros partidos de Liga. La idea del club era dejar la plantilla tal y como está, pero ante las posibles marchas de estos jugadores son plenamente conscientes de que se tendrían que reforzar para no dejar al equipo debilitado en el frente ofensivo.

Real Madrid y Espanyol mantienen unas relaciones muy fluidas. Los blancos no han tenido un gran problema para sentar las bases de una futura negociación, si se llegase a producir. El precio de salida sería una cantidad superior a los 25 millones de euros. Por otro lado, RDT estaría encantado de fichar por el Real Madrid. Sabe que su papel sería ser el de suplente de Benzema, pero también es plenamente consciente de que tendría muchos minutos a lo largo de la temporada. Su objetivo es seguir siendo importante para estar en la lista de convocados que dé Luis Enrique a mediados de noviembre de cara al Mundial de Qatar.

A la espera de Asensio

La llegada de RDT al Real Madrid es muy complicada porque parece difícil que Mariano acceda a salir y habría que buscar en menos de 15 días una solución para Asensio. El club ha transmitido al jugador y a su entorno cuál es su situación. El balear ni siquiera calentó ante el Eintracht, en la Supercopa de Europa, y frente al Almería en la primera jornada de Liga. Ancelotti en rueda de prensa no cerró la puerta a una posible salida y la entidad le quiere hacer ver que lo mejor es que cambie de equipo.

Asensio comenzó el verano con la idea de irse del Real Madrid, pero con el paso de las semanas fue cambiando de opinión, decantándose por la posibilidad de continuar en su último año de contrato sin renovar. Justo lo que el club no quiere. No le van a ofrecer una ampliación de contrato, pero el deseo es que haga las maletas este mismo verano. Una oferta superior a los 30 millones de euros sería aceptada.

Mientras estas situaciones se resuelven, Raúl de Tomás, que entiende que su etapa en el Espanyol se ha terminado, espera acontecimientos. Sin dejar de mirar otras ofertas que le llegan, como la del Manchester United, sería imposible para el madrileño decir que no a una propuesta del Real Madrid, club donde ser formó y donde desea regresar.