Con el fichaje de Casemiro al Manchester United, se ha hecho viral en redes sociales una entrevista que realizó Jorgelina Cardoso, mujer de Di María, allá por 2020 cuando recordaba la etapa del futbolista argentino al cambiar Madrid por Inglaterra y lo duro que fue para la pareja vivir esa experiencia. El ex del Real Madrid tan sólo estuvo un año en el país británico, para después recalar en el PSG.

«Horrible… Mánchester es lo peor. Es todo horrible Manchester. Nosotros vivíamos en Madrid y Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que para mí es el Real Madrid. Estábamos perfectos, clima perfecto, la comida estupenda… y de repente salió esa propuesta de Mánchester», relataba sobre la comparación entre ambas ciudades.

La mujer de di María alto y claro la única razón para ir a Manchester es el dinero,lo demás todo 💩 pic.twitter.com/wJUEUsxMMV — javi er (@javims123) August 23, 2022

La esposa del futbolista argentino reconoció que se dejaron el Real Madrid por Manchester porque el United le daba mucho más dinero, hasta el doble: «Había plata, luego los españoles nos llamaron peseteros… Tú trabajas en una empresa y te vienen de la competencia pagándote el doble… ¿no te vas?».

Esta entrevista se produjo en el programa LAM del canal El Trece, donde no dudó en menospreciar la cultura del país y a su gente: «No me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija, raros… Van caminando y no sabes si te van a matar o qué. La comida es asquerosa, las mujeres de porcelana…».

Pero las críticas de Jorgelina no quedaron ahí, la mujer de ‘El Fideo’, continuó sacando lo peor de Manchester y su deseo por salir de la ciudad. También declaró que se unió más a su pareja durante los momentos más duros: «Nosotros cuando nos pasan cosas malas nos unimos. «Yo no le dije «por tu culpa estamos en Manchester». Yo le decía «amor me quiero matar… dos de la tarde y es de noche». Y él me decía «es terrible, pero tranquila, vamos a poder».