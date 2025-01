Raíllo: «¿A qué delantero eliminaría del Real Madrid? A todos»

Antonio Raíllo, capitán del Mallorca, atendió a los medios de comunicación en la previa de la semifinal de la Supercopa de España que enfrentará a los baleares con el Real Madrid. El defensa comenzó hablando de la derrota contra el Pontevedra en Copa del Rey: «Somos profesionales y hay que mirar hacia adelante. El partido ante el Madrid es importante. Hemos tenido un bache, pero eso no estropea lo que hemos hecho».

Raíllo, que aseguró que está «recuperado», comentó cuál es la idea del encuentro: «La tónica del partido de la primera vuelta contra ellos es el espejo en el que mirarse. Somos un bloque que trabaja muy bien de manera defensiva, pero tenemos también esa pausa para hacer daño hacia adelante. En el partido de la primera vuelta fue un empate, pero creo que podría haber caído de nuestro lado».

«El equipo es muy profesional. No deja de doler la derrota del otro día, pero es un bache en el camino. Hay que olvidarlo y centrarse en el encuentro ante el Madrid», añadió.

Sobre la Supercopa de España, lo que supone, fue claro: «Esto es un premio para los jugadores, para la afición, para el club… Lo que veo después de tantos años es que este club ha crecido. Lo más bonito que me llevo es eso, ver a la gente que puede estar con nosotros animándonos»

«Tanto Real Madrid como Barça son clubes muy mediáticos, reconocidos en el mundo entero. Sabemos que la gente estará con ellos, nosotros nos tenemos que hacer fuertes, la gente de fuera no juega, jugamos once contra once en el campo», explicó.

Por último, habló de Vinicius: «No sabíamos si le iban a caer 2 o 4 partidos, no depende de nosotros. Nosotros sólo podemos preparar el partido y el míster lo tenía claro, como si no le hubieran expulsado. Lo hemos preparado como si él jugara. No afecta nuestra preparación. ¿A qué delantero quitaría? A todos, al Madrid entero». «No depende de mí, son cosas de la RFEF, las instituciones y el club. Nosotros estamos para jugar», concluyó.