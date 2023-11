Rafaela Pimienta ha vuelto a hablar del futuro de Erling Haaland, algo habitual siempre que la representante del noruego acude a algún evento. En esta ocasión, participó en una conferencia de la IAFA, la Asociación Italiana de Agentes de Fútbol, y además de las múltiples preguntas sobre el mercado en el Calcio, los medios transalpinos también le preguntaron por el noruego.

«¿Si fichará por el Madrid? Eso debéis preguntárselo al Madrid», respondió la representante al ser preguntada por el futuro de Haaland. El futuro del noruego está en boca de todos, tanto de los aficionados del Real Madrid como del resto del planeta.

Hay que recordar que Haaland tiene contrato con el Manchester City hasta 2027, aunque tiene varias cláusulas de escape para poder jugar donde quiera cuando quiera. El noruego siempre tiene la posibilidad de decidir su futuro. El próximo verano su fichaje costaría más de 250 millones de euros. Cantidad que bajará en 2025 y más aún en 2026, cuando quede sólo un año para terminar su contrato.

El Manchester City quiso renovarle hace unos meses, pero esta ampliación de contrato no llegó a concretarse y, por el momento, el jugador sigue teniendo la posibilidad de salir cuando él lo desee, previo pago de una cláusula previamente acordada.

Pimienta, en el Bernabéu sin Haaland

Rafaela Pimienta presenció el Real Madrid-Braga de Champions League en uno de los palcos del Santiago Bernabéu el pasado 8 de noviembre. Junto a ella acudió el ex futbolista de equipos como Barcelona y Paris Saint-Germain, Maxwell. No obstante, ese día no se habló para nada de Haaland.

La brasileña heredó la agencia de representación de Mino Raiola tras su fallecimiento y desde el año pasado representa al delantero noruego del Manchester City, entre otros futbolistas.

Rafaela Pimienta es una de las figuras emergentes del fútbol mundial, más aún tras asumir la representación de Haaland y de grandes estrellas de este deporte después del fallecimiento del icónico agente Mino Raiola. De hecho, cuando falleció el italiano, un jugador entonces del Almería escribió el siguiente texto en sus redes sociales: «La persona que creyó en mí cuando era sólo un niño y quien me guio para que pudiera vivir mi sueño de ser futbolista».

La empresaria y agente de Haaland vive en el Principado de Mónaco, donde se ubica la sede de la compañía One Sarl, la cual era dirigida por Mino Raiola. Rafaela Pimienta era considerada la mano derecha del italiano y acabó siendo su sucesora. Además, la brasileña trabaja mano a mano con otros cinco agentes más, entre ellos Enzo Rabiola, primo de Raiola. One Sarl está detrás de clubes importantes como el Madrid y el City.