Quién es Lorenzo Aguado, el futbolista del Real Madrid que juega en Copa del Rey

Lorenzo Aguado ha sido convocado por el Real Madrid para el partido ante la Deportiva Minera, en Copa del Rey. Sin embargo, no es la primera vez que su nombre aparece en una lista de Carlo Ancelotti. Para el encuentro contra el Getafe, el técnico italiano contó con él por primera vez de manera oficial. El canterano, que ha entrenado muchas veces esta temporada con el primer equipo, ha recibido la llamada del italiano para reforzar el costado derecho, donde sólo está Lucas Vázquez y se espera a que sea titular para el debut madridista en Copa.

¿Quién es Lorenzo Aguado?

En Copa del Rey, Lorenzo Aguado pudo, por fin, probar las mieles del primer equipo. Ante el humilde equipo de la Segunda Federación, el primer examen del lateral derecho ha sido realizado contra un equipo de un nivel inferior en el que él juega. Loren es una de las piezas claves del Real Madrid Castilla de Raúl González. El filial blanco disputa la Primera Federación, por lo cual, está una división por encima del Deportivo Minera.

No obstante, para Lorenzo, jugar con el primer equipo no es algo nuevo. Habituado a ejercitarse con ellos, el defensa tuvo el privilegio de formar parte de la gira de Estados Unidos este último verano. En tierras estadounidenses, Aguado se estrenó con el primer equipo en el Clásico. Entró en el 77′ y en poco más de un cuarto de hora recopiló cuatro recuperaciones. El que más, junto a Lucas Vázquez, Arda Güler y Ceballos, titulares los tres. Contra el Milan, siete minutos.

¿Cuántos años tiene Lorenzo Aguado?

El lateral derecho del Real Madrid Castilla nació el 19 de septiembre de 2002, en Madrid. Por lo tanto, el defensa tiene 22 años. Lleva años imponiéndose en el filial blanco y Loren espera ansiadamente una oportunidad en el mundo profesional.

Lorenzo Aguado: donde nació y de dónde es

Lorenzo Aguado, a sus 22 años, es natural de Madrid y lleva en la cantera del Real Madrid desde el 2010. Sin embargo, empezó a tocar un balón en el Illescas (Toledo) en el año 2008.

En qué equipos jugó

Además, Loren es un perfil perfecto, que cumple con los valores del Real Madrid. Conoce la casa, porque es la suya. Llegó procedente del Illescas en el 2010, con siete años. Empezó con el Benjamín B y ahora está con el primer equipo. Lorenzo no se ha saltado ninguna clase y siempre respondió presente. Dejó una vez Valdebebas.

Fue en 2021-22, para su primera temporada como profesional, se le mandó al Navalcarnero, en Segunda Federación. En 14 encuentros con el Naval, cinco goles. Pablo Álvarez, entrenador del equipo madrileño en aquel entonces, había afirmado que la cuarta categoría del fútbol español le quedaba «muy pequeña». Tras su buen curso con el equipo madrileño, aunque manchado por varios problemas musculares, Loren regresó a Valdebebas a pesar de recibir ofertas en categorías superiores. Con el Real Madrid C, en Tercera Federación, llegó a enjaular en diez ocasiones. Aquel ejercicio le abrió las puertas del Castilla, equipo en el que todavía milita.

Sus 14 años en la Ciudad Real Madrid le convierten en el canterano que más tiempo lleva en La Fábrica junto a Jaime Calleja. Aguado es un ejemplo de trabajo y constancia y seguro que cualquier inquilino madridista le tendrá ahora como referencia.

¿Cuál es su posición?

Lorenzo Aguado es un lateral derecho, pero esta temporada, ante la plaga de lesiones que ha vivido el Real Madrid Castilla, el joven madrileño ha tenido que asumir un rol de tercer central. Por lo tanto, el defensa es muy polivalente. No es especialmente rápido, pero tiene mucho poderío físico y no tiene miedo en ir hasta la línea de fondo, incluso como central. Tiene llegada, mucho gol y un gran cabezazo a pesar de su ‘pequeña’ estatura (1’78). Marcó ante el filial del Betis. Siempre que puede, no duda en unirse a las tareas ofensivas.