Qatar acerca a Haaland al Real Madrid.

La partida de póker por Haaland sigue abierta y el Real Madrid tiene las mejores cartas. Manchester City y PSG pueden hacer un all in y el Barça sólo va de farol, pero el club blanco es el preferido del noruego. Además, hay un nuevo jugador en la partida que puede llevar a Haaland directo al Bernabéu: Qatar. Sí, el estado que ampara, protege y financia al PSG albergará el próximo Mundial, que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de este año, y allí no estará la Noruega de Haaland.

La ausencia del delantero nórdico en la cita de Qatar 2022 es vista con muy buenos ojos en las oficinas de Valdebebas. La Dirección de Fútbol del Real Madrid maneja un informe en el que se muestra la preocupación por cómo influirá el Mundial invernal (del 21 de noviembre al 18 de diciembre) en el rendimiento de sus futbolistas, especialmente de sus delanteros, en la segunda mitad de la temporada, ya que Benzema y Vinicius son fijos en Francia y Brasil y a ellos se unirá, con toda probabilidad, Mbappé.

Con Vinicius, Benzema y Mbappé enrolados en las dos selecciones favoritas en el Mundial (Francia y Brasil), el Real Madrid podría tener un problema a la vista en la delantera en la segunda mitad de la temporada. Esta situación se evitaría con Haaland, que podría tener un descanso activo durante el mes de competición del Mundial, aprovechar para descansar en su flamante residencia de Marbella e incluso hacer una mini-pretemporada antes del parón navideño junto al resto de madridistas que no vayan a Qatar.

La cesión ‘imposible’

La intención inicial del Real Madrid era asegurarse el fichaje de Haaland este verano pero dejarle un año a préstamo en el Borussia Dortmund. El club alemán aceptaría encantado este escenario que le permitiría retener a su goleador una temporada de propina, pero el jugador se ha cerrado en banda. Tiene ofertas multimillonarias de alguno de los mejores clubes del mundo (las de City y PSG mejoran la del Real Madrid) y no está dispuesto a perder otro año en el eterno segundón de la Bundesliga.

Por eso el Real Madrid debe mover ficha y debe hacerlo con más inteligencia que rapidez. Cuenta a su favor con el deseo de Haaland de vestir de blanco, pero en su contra tiene a Raiola, que sólo quiere venderlo al mejor postor o, mejor dicho, al que le dé la comisión más grande. De momento, el culebrón Haaland no ha llegado ni a su Ecuador, así que pónganse cómodos y permanezcan atentos a los próximos capítulos, que serán apasionantes.

Continuará…