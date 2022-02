El Real Madrid baraja que Haaland siga un año más en el Dortmund

El Real Madrid tiene un plan para Erling Haaland que no acaba de satisfacer al futbolista. El delantero quiere salir este verano del Borussia Dortmund y el Santiago Bernabéu es su destino predilecto, pero la más que probable llegada de Kylian Mbappé, unida a la presencia de Karim Benzema y Vinicius Junior lleva a los blancos a ofrecer la posibilidad de que Haaland continúe un año más en Alemania antes de dar el salto al Madrid.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, habló en exclusiva en El Chiringuito de Jugones del caso Haaland. «Una de las posibilidades que está barajando el Madrid es Haaland. Hay un lío porque si Benzema sigue ocupa la plaza. El Madrdi barajaría que siguiera un año más en el Dortmund, algo que no le satisface al jugador. Es un jugador que no va a jugar Champions ahora. Las dos grandes estrellas del fútbol mundial son Haaland y Mbappé y el noruego no jugaría la Champions ni el Mundial», desveló.

En el Real Madrid mantienen la opción de fichar a Haaland este verano, pero la idea de que llegue en 2023 resultaría perfecto en una hoja de ruta que contaría con una estrella para cada verano. Sin embargo, el internacional noruego parece tener prisa por salir y si el Madrid no está convencido puede optar por aceptar alguna de las otras ofertas que a buen seguro se mantendrán en verano por parte de grandes clubes aspirantes a la Champions League.