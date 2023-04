El PSG ahora tienta a Rodrygo

Después de intentarlo tres veces con Vinicius y también pretender a Casemiro y a Courtois, el PSG ahora está intentando enredar con otro jugador del Real Madrid: Rodrygo Goes. El brasileño es el sueño imposible del club amparado por Qatar, que trata de seducirle con un contrato estratosférico. Así lo adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito. «Es el jugador por el que ahora van», desveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

«Es el jugador que más gusta a la cúpula blanca y es un jugador que ha explotado últimamente y lo quiere el PSG. Hablo del 21 del Real Madrid, de Rodrygo. Fueron a por Vinicius, pincharon en hueso. Fueron a por Courtois y también pincharon en hueso. Con Rodrygo es posible que pase igual porque tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de 1.000 millones. El problema de Mbappé es que lo traes y juega por la izquierda, igual que Vinicius. Su llegada sería una bendición y un problema. El Real Madrid no debe tocar a Vinicius, es el mejor jugador junto a Courtois», añadió Eduardo Inda

La guerra entre el PSG y el Real Madrid no parece tener fin. A cada momento de tregua le sigue una nueva batalla. A veces por objetivos comunes (Camavinga, Tchouaméni, Bellingham…), otras por futbolistas que están en el club blanco y son pretendidos por los parisinos o viceversa. El último capítulo lo protagoniza Rodrygo Goes.

El joven delantero brasileño, que está firmando su mejor temporada en el Real Madrid y se ha convertido en titular indiscutible para Ancelotti, está en la órbita de un PSG que vive en un estado de reconstrucción permanente. Rodrygo renovó con el club blanco el pasado mes de septiembre y amplió su vínculo con el Madrid hasta junio de 2028 con la misma cláusula que Vinicius: 1.000 millones.

Rodrygo, 1.000 millones de cláusula

La cifra, por astronómica, tranquiliza de sobra al Real Madrid, que ni se inmuta ante el interés del PSG por Rodrygo. En la cúpula del club blanco están tranquilos porque saben que el jugador no quiere irse y le consideran capital en el proyecto de presente y de futuro del club. Esta temporada ha dado un paso adelante y, a pesar de estar siempre a la sombra de Vinicius, su rol en el equipo ha crecido exponencialmente.

Rodrygo ha rechazado en el pasado hasta media docena de ofertas para salir del Real Madrid, especialmente en sus dos primeras temporadas en las que le costó mucho hacerse un hueco en el once. La feroz competencia que hay en la plantilla del equipo blanco y las opciones tácticas de Ancelotti no siempre le beneficiaban. Pero todo ha cambiado este año donde Rodrygo ha pasado de revulsivo a titular. Y el brasileño ha respondido con un fútbol descarado y eficaz que no deja de crecer.