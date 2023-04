La madre de Mbappé: «El PSG siempre será el PSG… tanto si Kylian se queda como si se va»

Fayza Lamari ha querido pronunciarse para explicar el enfado de su hijo después de aparecer como cabeza de cartel en un vídeo de la nueva campaña de abonos del PSG. La madre de Mbappé ha justificado el duro mensaje del futbolista a través de las redes sociales y ha dejado claro que el club seguirá siendo importante si se marcha el jugador.

«Estaba enojado. Me llamó, como suele hacer. Cuando decide hacer alguna acción en las redes sociales, todavía se toma el tiempo para llamar a dos o tres personas. Comprendí su angustia y, al mismo tiempo, le dije: ‘Ahora no es el momento de reaccionar. Déjalo ir y siempre habrá tiempo para restaurar la verdad’. A lo que respondió: ‘No, no, no quiero esperar. Conozco las consecuencias y las aceptaré’», afirmó la madre del futbolista sobre el polémico mensaje en el que su hijo explotó contra el PSG por usar su imagen para la nueva campaña de abonados.

«Lo dijo en caliente, con el corazón. Simplemente respondió como un niño que nació con las redes sociales, cada uno tiene su propia comunicación», opinó. Sobre la famosa utilización de las imágenes por parte del PSG aseguró que: «Nos advirtieron de la grabación de las imágenes, pero no sabíamos para qué era».

«Los jugadores pasan, el club permanece»

Como suele ser habitual en la familia Mbappé, Fayza Lamari también quiso jugar con el futuro de su hijo. «Todo se solucionó muy rápido. No hubo ningún conflicto. El argumento que esgrime Kylian es el posicionamiento en el vestuario. El PSG siempre será el PSG, tanto si Kylian se queda como si se va. Los jugadores pasan, pero el club permanece», señaló en una intervención en el programa Public Sénat.