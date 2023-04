Mbappé explota contra el PSG tras aparecer como cabeza de cartel en la nueva campaña de abonos

A Kylian Mbappé no le ha gustado nada que el PSG le utilice para su próxima campaña de abonados. El jugador ha explotado en redes sociales contra el club, por usar sin su consentimiento su imagen como reclamo para los aficionados. «No es el Kylian Saint-Germain», ha señalado el futbolista, en un mensaje en el que también defiende que quiere el 100% de sus derechos de imagen. Llama la atención que entre las ausencias destacadas en el vídeo se encuentran las de Messi y Neymar, dejando claras las intenciones de la directiva de cara a verano.

El mensaje publicado por la estrella del conjunto parisino no tiene desperdicio: «Acabo de ver la campaña de renovación de abonos del club para la temporada 23/24. En ningún momento se me informó del contenido de la entrevista. Parecía una entrevista básica en un día de marketing del club. No estoy de acuerdo con este vídeo publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero no es Kylian Saint-Germain. Atentamente, Kylian Mbappé».

En el vídeo se incluyen unas palabras de Mbappé en las que habla sobre la atmósfera del Parque de los Príncipes y de lo que supone para él ser parisino y triunfar en el equipo de su ciudad. Sin embargo, no le ha gustado que en el momento de realizar esas declaraciones no se le informase que el objetivo era captar abonados para la próxima campaña. Motivo por el que el jugador ha cargado duramente contra el club.

La indignación de Mbappé llega en un momento en el que el futuro deportivo del PSG no está nada claro. Su continuidad vuelve a estar en el aire, debido a los constantes fracasos del club en Europa y al polvorín que hay ahora mismo en el vestuario. Y su enfado no hace más que incrementar unas especulaciones que él mismo generó dejando abierta cualquier posibilidad de cara al verano.

A pesar de que renovó hasta 2025, esta podría ser su última campaña en el Parque de los Príncipes. Si quisiera irse, el PSG estaría obligado a venderle para evitar que se marche libre, puesto que su continuidad en la temporada 24-25 estaría sujeta a su voluntad, lo que permitiría que quedase libre en junio de 2024. Sus quejas ahora contra el club no hacen más que aumentar las dudas sobre si mantiene el deseo de seguir en Francia o si pretende cambiar de aires.