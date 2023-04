Arribas es un valor seguro para el Real Madrid

Sergio Arribas sigue demostrando que es el mayor talento que hay en Valdebebas. La joya de la cantera del Real Madrid se ha consolidado a lo largo de sus tres temporadas en el Castilla como el líder indiscutible del equipo. Ha demostrado en este tiempo que la categoría en la que milita se le queda muy pequeña. Es el jugador que participa en más goles de toda la Liga, con 15 tantos y siete asistencias, sin ser delantero, pero, sobre todo, es un valor seguro para el club. Este martes estará en el duelo que enfrenta al Real Madrid contra el Girona en Montilivi y todo hace indicar que tendrá minutos.

Su tiempo en el filial madridista se agota. Raúl ya reconoció tras la victoria contundente contra el Celta B, en la que presentaron definitivamente su candidatura al ascenso directo a Segunda, con una nueva exhibición del 10 blanco, que «su proceso está terminando» en el Castilla. Y es ahí donde se frotan las manos en la entidad. Para Arribas se abrirán a partir de junio tres vías para él y, aunque no todas pasan por seguir en la disciplina madridista, suponen un triunfo para el club.

La primera sería la de formar parte de la primera plantilla el próximo curso. Ahí podría ir sumando minutos de calidad con el Real Madrid, algo que ya ha hecho en el pasado. Sin ir más lejos, este curso ha jugado en tres encuentros a las órdenes de Ancelotti, dejando claro que merece más, puesto que en las semifinales del Mundial de Clubes, en apenas un minuto que estuvo sobre el césped, marcó. Además, su condición de español y canterano ayudaría al club en lo que respecta a los cuatro cupos de jugadores formados en la casa a los que obliga la UEFA.

Pero que forme parte de la primera plantilla no es la única posibilidad que tiene de quedarse en el club. La otra pasa por el ascenso del Castilla a Segunda División. En este caso, su continuidad no estaría ni mucho menos asegurada, pero en el caso de que siga en el filial podría liderar el proyecto del equipo en la categoría de plata e ir compaginándolo con sus minutos en el primer equipo.

Esta situación se dio ya en el club hace una década, con varios de los jugadores de la última generación que ascendió a Segunda. Algunos como Nacho, Morata o Jesé fueron claves para conseguir la permanencia en la categoría de plata, tuvieron su oportunidad y, a la temporada siguiente, tuvieron ficha con el primer equipo que conquistó la décima Champions en Lisboa.

No se desvinculará del club

En función de lo que suceda en las próximas jornadas, en las que el Castilla se juega el ascenso, y de los planes que tengan con él en el club, Arribas podría plantearse su futuro dentro de la entidad o sino salir en verano. Esta última vía sería la que se daría, casi con total seguridad, en caso de que no se ascienda. Ofertas para estar en Primera no le faltarán, como no le faltaron la pasada campaña. Entonces, fue muy difícil convencerle de que siguiera para guiar al equipo a Segunda, por lo que en el mercado tratarán de ayudarle en lo que crean que es la opción más conveniente para él.

La última de las posibilidades sería una salida en verano en la que el Real Madrid, al igual que en las otras dos, también saldría ganando. El club ingresaría por su salida, ya fuera en calidad de cedido o traspasándolo, pero no se desvincularía al 100% de la entidad, puesto que se guardarían una opción para recuperarlo en el futuro.