El próximo reto de Arbeloa: lograr el doblete con el Juvenil A conquistando la Copa de Campeones

El Juvenil A del Real Madrid es campeón de Liga. Tras derrotar al Rayo Alcobendas por 2-0, los pupilos de Álvaro Arbeloa se alzaron con el título del Grupo 5 de la División de Honor. Un campeonato más que disputado, pero que se desbloqueó en aquel mini derbi ante el Atlético de Madrid con la asistencia de Enzo Alves. A falta de una jornada por disputarse, los madridistas ya pueden poner foco en la Copa de Campeones.

Costó, pero valió la pena. La generación 2007 de La Fábrica arrancó el curso en Liga con 11 victorias (diez victorias consecutivas) y un empate (ante el Atlético de Madrid) antes de sufrir su primera derrota liguera ante el Burgos en diciembre. De hecho, en el último mes del año, el Real Madrid sufrió sus dos únicas debacles en la División de Honor (la segunda, contra el Real Valladolid). No obstante, desde entonces, impoluto. 14 victorias y solamente dos empates. Hasta la fecha, los merengues marcaron 70 goles y encajaron 13.

Durante todo el año, el Real Madrid estuvo a pares iguales con el Atlético de Madrid. Todo se decidió el 30 de marzo. Valdebebas fue testigo del ‘sorpasso’ de los blancos a los colchoneros. ¿Quién cocinó el triunfo? Enzo Alves y su plato estrella: ‘el taconazo’. Con apenas 15 años, el hijo de Marcelo ofreció una asistencia exquisita de tacón a Liberto en el minuto 83. 1-0 y líderes en solitario. Desde entonces, Arbeloa no dejó escapar ni un sólo punto.

Jaime Barroso, el killer de Arbeloa

Diego Aguado, Álvaro Lezcano, Daniel Yáñez, Roberto Martín, Jesús Fortea… la lista de talentos que esconde el Juvenil A es interminable. No obstante, hay un nombre que no ha dejado de sonar en Valdebebas: el de Jaime Barroso. El delantero centro de Arbeloa marcó en 16 ocasiones este curso en Liga en 21 encuentros. No es el Pichichi (Sergio Esteban del Atleti, con 19 tantos en 26 choques), pero es el ariete más letal, por ratios de reconversión, de todo el Grupo 5 de la División de Honor, con sus 0,76 zarpazos por partido (0,73 para Esteban).

Además, con 17 años, Jaime ya pudo probar las mieles del Real Madrid C, y con gol. Madridista desde la cuna, el sueño de Barroso es pisar algún día el verde del Santiago Bernabéu. «Trabajo y sacrificio» son su leitmotiv. Por ahora, el atacante sigue haciendo sus clases y en septiembre, aunque ya fue blindado por el club con una cláusula de 50 millones, el ‘9’ volverá a sentarse para renovar, ya que cumplirá la mayoría de edad.

Ahora, Copa de Campeones

Los únicos puntos negros de la temporada son la Youth League y la Copa del Rey de Juveniles. Eliminado otra vez por el AZ Alkmaar (octavos) en Europa y el 6-1 copero ante el Betis (también en octavos) hicieron mucho daño. No obstante, Arbeloa debe empezar a pensar en el doblete con la Copa de Campeones. Aquel torneo reúne a los siete ganadores de Liga la División de Honor, con el mejor segundo incluido.

Entonces, habrá que ir a por el doblete. Este año puede ser el último de Álvaro Arbeloa al comando del Juvenil A. Tras tres años al cargo de los sub-19 y dos Ligas conquistadas (tres, si se cuenta la del Infantil A en su debut como técnico), si Raúl González Blanco abandona el barco del Castilla, todo apunta a que el ex lateral será el elegido para sustituirle. Pero antes, Copa de Campeones. Luego, ya se verá.