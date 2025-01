El Betis le hace un set al Real Madrid de Arbeloa (6-1)

No ha podido ser para el Juvenil A del Real Madrid en la Copa del Rey Juvenil. En octavos de final de la competición, los pupilos de Álvaro Arbeloa se toparon con un Real Betis que todavía no sabe lo que es perder en esta presente temporada. A pesar de haber dominado durante 40 minutos en la primera parte, los madridistas cayeron por 6-1 ante unos andaluces que no perdonaron ni una oportunidad a los merengues. Pablo García culminó una tarde perfecta para los béticos con un póker. Es la derrota más dura del curso para Arbeloa y sus pequeños.

En dieciseisavos de final, los madridistas habían derrotado al Juvenil A del Levante. En Valdebebas, los chicos de Álvaro Arbeloa consiguieron remontar un 0-1 gracias a los goles de Adrián Pérez y Melvin. Esta vez, los blancos pecaron demasiado ante la portería rival y la eficacia de su rival acabó por ser letal. Por segundo año consecutivo, la Copa del Rey Juvenil escapa al Real Madrid. Después de haberla ganado en 2022 y en 2023, los blancos no supieron levantar el trofeo desde entonces.

El Real Madrid perdona, el Betis castiga

Arbeloa siguió con su lema: presión alta y, en cuanto se recupere el esférico, a correr por bandas. En el minuto ocho, el primer aviso de los blancos (aunque vestidos de naranja) llegaba. Tras un error de salida de los béticos, Izán Regueira se hace con el esférico en el costado derecho y el pivote encuentra a Roberto Martín en la frontal del área. El capitán consigue darse la vuelta a pesar de la presión de dos verdiblancos y consigue conectar con Liberto. Su pase, al punto de penalti, deja al 20 en un mano a mano frente a Manu González. No obstante, el meta adivinó muy bien las intenciones del atacante.

Cinco minutos después, esta vez es el mismo Manu González quien pone a su equipo en un lío. Los buenos frutos de la presión alta hicieron que Roberto Martín consiga ‘chocarse’ con el meta en la salida de balón. El rebote cayó en Daniel Yáñez, quien tenía una autopista delante de él. Sin embargo, el gaditano no supo materializar. Pasado el ecuador de la primera parte, el Juvenil A volvería a tenerla. Roberto, otra vez, tuvo el gol del 0-1 en la punta de su pie. En una enésima contra de los pupilos de Arbeloa, el capitán volvió a toparse con un muro bético ejemplar bajo sus tres palos.

Desafortunadamente, a pesar de tener el juego controlado, el Real Madrid acabaría cediendo antes de irse a los vestuarios. En dos minutos, dos goles concedidos. Justo antes de encajar el primero, Jesús Fortea se había vestido de héroe tras cortar el uno contra uno de Paco Esteban con Álvaro González. No obstante, unos segundos después, Morante coloca un centro exquisito para Pablo García y su cabezazo no falla. En su segunda más clara, el Betis abre la lata.

Y esto no se acabaría así. Nada más sacar el balón, los madridistas se despistan y Pablo García volvería a castigar al Real Madrid. En un abrir y cerrar de ojos, el Betis está con una ventaja de dos goles justo antes de irse a los vestuarios. Drama en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

No se obró el milagro en la segunda parte

Para la segunda parte, Arbeloa toma cartas al asunto y realiza dos cambios muy ofensivos. Saltan Thiago Pitarch y Aimar Santiago, se sientan Óscar Mesa y Liberto. Los cambios cambiarían brevemente la dinámica, antes de volver a caerse. En el 58′, Álvaro González se lía en su salida y Morante no desaprovecha la ocasión, 3-0. La misma que tuvo Yáñez en la primera parte.

En el 64′, Valdepeñas recorta distancias. Después de una maravillosa jugada cocinada por Jesús Fortea, el 21 manda una potente volea dentro de las redes béticas. No hay tiempo para celebrar, la esperanza de remontar el encuentro sigue presente en la mente de los ‘naranjas’.

A pesar de intentarlo, el Real Madrid no consiguió remontar el partido. Es más, en los últimos cinco minutos del partido, Pablo García marcaría otras dos dianas y Richarte otra, sentenciando el partido en un contundente 6-1. La única buena noticia para Arbeloa sería el debut de Marco Company. El futbolista de 16 años (2009) hacía su debut con el Juvenil A, cuatro días después de haber firmado su primer contrato profesional. En los 15 minutos que disputó, el centrocampista dejó buen sabor de boca.