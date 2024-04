La profecía que coloca ya al Real Madrid como campeón de Europa

La historia vuelve a estar a favor del Real Madrid. Los precedentes dictan que siempre que ha eliminado al vigente campeón de Europa, el equipo blanco ha conseguido levantar la ‘Orejona’. Por tanto, lo que los futbolistas de Ancelotti consiguieron en la ya histórica tanda de penaltis del Etihad fue dar un paso de gigante hacia la decimoquinta Copa de Europa, si nos ceñimos a lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Eso sí, antes de pensar en una hipotética final los madridistas deben eliminar al siempre peligroso Bayern de Múnich, la clásica bestia negra del Real Madrid en Europa y el equipo contra el que se han disputado las eliminatorias más emocionantes.

Cierto es que el conjunto teutón no está atravesando su mejor momento. La temporada, hasta el momento, está siendo francamente decepcionante al no haber conseguido ganar la Bundesliga y no estar clasificado para la final de la Copa de Alemania, pero esta circunstancia puede hacerle aún más peligroso. Su única baza para salvar la temporada es hacer un buen papel en la Copa de Europa y, al no tener otras competiciones por las que luchar, tendrán todo el tiempo del mundo para preparar la eliminatoria. Todos los huevos puestos en la cesta de la Champions, como se suele decir.

Pero el Madrid también tiene credenciales para soñar con otra final y más aún después del obstáculo salvado ante el Manchester City. Además, la historia le respalda. Para encontrar el último ejemplo no hay que irse muchos años atrás en el tiempo. En 2022, el Real Madrid consiguió coronarse campeón de Europa por decimocuarta ocasión y, para ello, tuvo que deshacerse del Chelsea en cuartos de final. Precisamente el conjunto londinense era el vigente campeón aquella temporada después de haber derrotado en la final de 2021 al City por 1-0.

En 2014, para llegar a la final de Lisboa, el Real Madrid (también con Ancelotti en el banquillo) tuvo que eliminar en semifinales al Bayern de Múnich (también con Guardiola en el banquillo) que venía de completar una temporada perfecta el año anterior con un triplete histórico de la mano de Jupp Heynckes. Una vez más, eliminar al campeón fue garantía de éxito.

La historia, con el Real Madrid

En 2002, mismos protagonistas. El Real Madrid consiguió la novena Copa de Europa con un estelar y jovencísimo Casillas y una histórica volea de Zidane ante el Bayer Leverkusen. Unas rondas antes, en cuartos de final, los de Del Bosque tuvieron que eliminar de nuevo al Bayern de Múnich, que ostentaba el cetro de campeón, al haber vencido por penaltis al Valencia en la final de 2001.

Un par de años antes, en el 2000, el Real Madrid consiguió vencer en la final de París al Valencia por 3-0 para conseguir la octava Champions League. En aquellos cuartos de final, los blancos tuvieron que lidiar con el Manchester United que unos meses antes se había proclamado campeón de Europa al vencer de manera heroica al Bayern de Múnich en la final con dos goles en el descuento.

Por tanto, lo ocurrido en el Etihad puede ser más importante de lo que supone una mera clasificación para cuartos de final de la Champions. Si la historia se vuelve a repetir, la Decimoquinta está más cerca que nunca.