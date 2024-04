Guardiola: «No me arrepiento de nada, defendieron de una manera muy profunda»

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación tras ver como el Manchester City caía en cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid. A pesar de dominar durante gran parte del choque, los ingleses terminaron cayendo en la tanda de penaltis ante el 14 veces campeón de Europa.

Guardiola comenzó felicitando al Real Madrid: «Defendieron de una manera muy profunda. No me arrepiento de nada. Jugamos muy bien. Sólo sufrimos dos o tres transiciones y jugamos de una manera excepcional. No se pudo ganar, pero eso es lo que hay».

Sobre la moral del equipo, fue claro: «Vamos a ver mañana, pero ahora hay que descansar. El viernes viajamos a Londres para jugar el partido. Ya veremos. Si ganas es más fácil, pero es una semifinal de FA Cup e intentaremos estar lo mejor posible».

«Hace dos años y el año pasado también jugamos de manera excepcional. Defendieron más profundo. Ellos lo hicieron en la tanda de penaltis mejor que nosotros, pero les tengo que dar las gracias. El fútbol es esto. Ellos estarán en semifinales y nosotros no», comentó.

«Por como jugamos tendríamos que haber terminado ante, pero no pudimos. Sabíamos que había que estar a un nivel top, pero no fue lo suficiente hoy», añadió. Guardiola habló de la tanda de penaltis: «Bernardo decidió tirar así y eso es lo que pasa. De Bruyne me pidió salir, no podían continuar».

A la hora de explicar la clasificación del Real Madrid fue claro: «Esto es fútbol. Hicieron un gol fantástico tras un gol de Bellingham. No les pedimos ganar 4-0 como el año pasado, sólo les pedíamos ser nosotros y lo hemos hecho en muchas cosas, pero no fue suficiente. Su capacidad de resistir hasta el final es admirable».

Sobre el partido, comentó que «los madridistas estarán más contentos que nosotros». «Aquí jugamos muy bien, pero en el Bernabéu no es lo mismo. Claro que le doy mérito al Real Madrid. Ha sido capaz de aguantar», añadió.

«Perder así duele, pero también dices que es una manera cojonuda. No se puede ganar siempre. Qué le voy a decir a estos jugadores. Ante un señor equipo como el Real Madrid hemos demostrado ser nosotros. No sé qué podemos hacer más. Hemos perdido a los penaltis por 5-4», finalizó.