La profecía de Mourinho con el futbolista de moda que está en la órbita del Real Madrid

José Mourinho ha vuelto a ejercer de visionario. Ésta vez, el Special One ha acertado con uno de los futbolistas más mediáticos en los últimos meses: Dean Huijsen. Aunque el central hispano holandés estuvo bajo las órdenes del técnico portugués durante solo tres partidos, el luso quedó impresionado con el defensa. «Creo que todos sabemos quién es. Un chico de 18 años que lleva solo 10 minutos en la Serie A, pero que es uno de los proyectos de más calidad del fútbol europeo a esta edad. Será un grandísimo jugador en el futuro», aseguró el ex de Real Madrid.

La historia de amor entre Dean Huijsen y José Mourinho fue fugaz. Por petición del portugués, el central llegó a la Roma en el mercado de invierno de 2024, procedente de la Juventus. «Estábamos en la cena de Navidad en casa. Me dijo que necesitaba un central y que me veía bien para esa posición. Es un honor que te llame alguien así, uno de los entrenadores más grandes del mundo», afirmó el zaguero en un vídeo de YouTube con Rodrigo Faéz. Aterrizó en La Ciudad Eterna el 6 de enero pero el 15 de enero, La Loba rescindía a su entrenador después de una derrota ante el Milan. En total, Dean disputó tres encuentros (dos de Serie A, uno de Copa), bajo las órdenes del Special One.

Mourinho avisa y el Real Madrid observa

El pasado 25 de febrero, antes de todo el revuelo, Eduardo Inda reveló en exclusiva en El Chiringuito de Jugones que Dean Huijsen estaba en la mira del Real Madrid. «Es evidente que el Real Madrid necesita refuerzos en la defensa central. Aunque Laporte era una opción deseada, su coste era prohibitivo. Los saudíes pagaron una suma considerable y le ofrecieron un salario elevado. Sin embargo, hay una alternativa más joven y prometedora que gusta a Luis de la Fuente y al Real Madrid: Dean Huijsen», explicó el director de OKDIARIO. «Mide 1.97 metros, nació en Holanda pero creció en Marbella, y ha jugado para la Sub21 de España. Es una de las grandes promesas del fútbol español», añadió.

Dean Huijsen, nacido en Ámsterdam pero criado en Málaga, cumplirá 20 años en abril y ya juega con la madurez de un veterano. En su juventud, rechazó una oferta del Real Madrid para unirse a la Juventus en busca de una mejor formación defensiva. Posteriormente, estuvo cedido en la Roma de José Mourinho antes de unirse al Bournemouth de la Premier League, donde juega bajo las órdenes de Andoni Iraola.

De cara al futuro, Dean Huijsen podría formar una pareja en la zaga junto a Raúl Asencio. Ambos conocieron su primera convocatoria con la Selección absoluta el viernes pasado y en Chamartín ven con buenos ojos la llegada del joven para montar un proyecto de futuro al lado del canario. Se especula que Huijsen tiene una cláusula de rescisión de 50 millones, y el Real Madrid se ha fijado en él como una apuesta tanto para el presente como para las próximas temporadas, dada su juventud y potencial para ser clave en la defensa durante la próxima década, similar a lo que sucedió con Raphael Varane.