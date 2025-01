El problema viral de un profesor en sus tutorías con los padres por culpa del Real Madrid

El famoso usuario de la cuenta de TikTok 'Un profe con clase' se ha hecho viral Tiene un problema cuando tiene tutorías y gana el Real Madrid Se pone la camiseta blanca por dentro de la camisa para tener buena apariencia

El famoso usuario de la cuenta de TikTok Un profe con clase (@unprofeconclase) se ha hecho viral con unos de sus últimos vídeos subidos a la plataforma. Y es que un profesor debe vestir bien y tener buena presencia, sobre todo cuando tiene tutorías con los padres de sus alumnos, pero este docente es fiel seguidor de Real Madrid y siempre que el equipo merengue gana se pone la camiseta blanca.

«Siempre que tengo tutoría me intento poner camisilla y un poquito más elegante para que los padres, a pesar de mi edad, me tomen más en serio. Pero, ayer ganó el Real Madrid y yo siempre que gana vengo al colegio con la camiseta. Y esta mañana no sabía cómo solucionarlo», comenzó. La solución no fue que otra que ponerse ambas prendas, la camiseta del Madrid por dentro de la camisa. «Así es la vida, vaya. Espero que los padres no se den cuenta pero vaya, que la camiseta del Madrid no me la voy a quitar», finalizaba.