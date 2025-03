La prensa mundial señala a Mbappé tras el Euroderbi

La prensa mundial se hizo eco de la victoria del Real Madrid en el derbi europeo. Brahim Díaz, Rodrygo Goes y Kylian Mbappé son los nombres propios que ocupan las portadas de los principales medios deportivos, en especial el internacional marroquí. Cada uno barre para casa en función del país. Desde Argentina ensalzan a Julián Álvarez, en Brasil elogian a Rodrygo en una «noche de golazos», en Inglaterra atacan a Guardiola por dejar escapar a talentos como Brahim y Julián.

En Italia, La Gazzetta dello Sport destaca que «el Atlético está ahí», mientras que Tuttosport ataca a Mbappé, del que dice que «fue la única nota discordante». «Rodrygo-Brahim, ¡dos joyas! El derbi de la Champions se queda con el Real Madrid, pero el Atlético está ahí», comienza diciendo La Gazzetta. El otro gran medio transalpino resalta el mal partido de Kylian Mbappé.

«Mbappé, por su parte, estuvo pasando por un mal momento durante todo el partido, fue la única nota discordante de la noche madridista. Al final, el francés falló una asistencia de oro para Vinicius, que no logró rematar el gol», dicen. A su vez destacan la espectacular jugada de Brahim que dejó sentado a Giménez para hacer el 2-1 definitivo y poner en ventaja al Real Madrid de cara a la vuelta: «La increíble jugada de Brahim envió a Giménez al mar: a medio camino entre el tropiezo y trampa, está la jugada de Garrincha para dar el triunfo al Real Madrid».

En Francia, el prestigioso diario L’Équipe se pregunta si «¿Pudo haber sido de otra manera? En el partido número 500 de su historia en la Liga de Campeones, el Real Madrid se impuso a su rival, el Atlético, en un derbi madrileño bastante igualado (2-1), en la ida de los octavos de final de la Copa de Europa más prestigiosa». Por otro lado, en Alemania, el Bild habla de «fiesta de verdad ante el Atlético».

«El Real Madrid gana el partido número 500 de la Copa de Europa en su historia (¡un récord!), superando a su rival de la ciudad, el Atlético, por 2-1. ¡Una gran posición inicial para el partido de vuelta, gracias Brahim Díaz!», escribo el rotativo germano en su crónica del encuentro entre Real Madrid y Atlético en el Santiago Bernabéu.

Inglaterra arremete contra Guardiola

Brahim y Julián, autores de dos de los tres goles del partido, son ex jugadores del Manchester City, y en Inglaterra aprovecharon el gran partido de ambos para atacar a un Pep Guardiola que vive sus horas más bajas: «Los ex del City le muestran a Guardiola lo que se pierde. Los dos goles, el de Julián Álvarez y el de Brahim, debieron dejar a Pep Guardiola rascándose la cabeza en casa», cuenta The Sun.

Por su parte, el Daily Mail dice: «¿Estás viendo, Pep? Julián Alvarez marca un gol espectacular en solitario para el Atlético de Madrid, pero no es suficiente para evitar la derrota en la Champions League ante el Real Madrid. Brahim, otro ex City, hizo el gol de la victoria».

Al otro lado del charco, en Brasil, destacan el buen partido de Rodrygo y hablan de «noche de golazos». «Rodrygo fue el brasileño que más brilló en el partido del martes. Con un gran gol, el número 11 abrió el marcador para el Real Madrid en el partido. Vini Jr. no estuvo tan destacado como en los últimos partidos, pero estuvo cerca de marcar al final. Endrick entró al campo a los 43′ del segundo tiempo. Samuel Lino, el único brasileño del Atlético, también tuvo una actuación discreta», asegura Globoesporte.

Por último, Olé resalta el buen partido de uno de sus campeones del mundo, Julián Álvarez, y titula: «Pese al gol de Julián Alvarez, Real Madrid sacó ventaja». «Julián Alvarez sacudió al Santiago Bernabéu con un tremendo golazo. Ese grito, el 1-1 parcial, no le alcanzó al Atlético, que terminó perdiendo con el Real el derbi madrileño trasladado al duelo de ida de los octavos de la Champions por 2-1. Aun así, por ese nuevo festejo de la Araña, el Colchonero sabe que deberá remontar el próximo miércoles 12 de marzo en el Metropolitano. A todo o nada», afirman en la crónica.