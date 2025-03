Brahim se gana la vuelta

Brahim Díaz marcó la diferencia en el derbi que enfrentó a Real Madrid y Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions que se celebraron en el estadio Santiago Bernabéu. El internacional marroquí fue, junto a Rodrygo, Valverde y Tchouaméni, el mejor jugador de un equipo blanco que salió del estadio Santiago Bernabéu con una mínima ventaja que tratará de hacer buena el próximo miércoles en el Metropolitano.

Ahora, la pregunta que se hace el madridismo, es cómo va a dejar Ancelotti fuera del equipo titular a Brahim Díaz dentro de una semana. El italiano para ese encuentro recupera a Bellingham, que entrará de lleno en el once titular, pero esto no está reñido con la opción de que pueda jugar el malagueño. Todo dependerá de como decida afrontar el encuentro Ancelotti, pero sitio puede tener en el once titular.

Para ello, Ancelotti debe decidir si apuesta por Brahim y cambia el dibujo en el Metropolitano o, por el contrario, se vuelve a decantar por el físico de un Camavinga que no estuvo todo lo creativo que se demandaba o por la calidad de un Brahim menos poderoso, pero igual de trabajador dentro del terreno de juego.

Para dar cabida a Brahim, Ancelotti debería mover el dibujo, pero es una evidencia que ambos pueden jugar juntos y ser compatibles. Lo han hecho en diferentes ocasiones y se entienden a las mil maravillas dos futbolistas que mantienen una excelente relación también fuera del terreno de juego.

Para que el malagueño entre en el once, Bellingham debe centrar su posición y, sobre todo, retrasarla. Es decir, volver a jugar lejos de su punto de acción más potente y volver a asumir el papel de organizador, aunque no es donde más cómodo se siente. Tchouaméni en el centro es innegociable, pero necesita un socio más creativo a su lado que podría ser Bellingham con Brahim por delante.

Un revulsivo de lujo

No obstante, la lógica dice que Brahim comenzará la vuelta de los octavos de final de la Champions en el banquillo y será un revulsivo de lujo para la segunda mitad, cuando el físico de un Atlético de Madrid que deberá ser más valiente de lo que acostumbra contra el Real Madrid decaiga. En ese momento, Ancelotti puede contar con el malagueño, que con espacios puede ser definitorio para la eliminatoria.

Pase lo que pase, Brahim está tranquilo. Sabe perfectamente que él está para sumar y que es un jugador tremendamente importante dentro de la plantilla. No es un titular indiscutible, tal y como reconoce Ancelotti, pero sí un futbolista llamado a ganar muchos partidos para el Real Madrid saliendo desde el banquillo o, como sucedió contra el Atlético, siendo titular.