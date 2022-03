Las peñas del Madrid lo tienen claro: «Mbappé es un rival y a los rivales no se les aplaude»

Los aficionados del Real Madrid confían en que los hombres de Carlo Ancelotti sean capaces de dar la vuelta la vuelta a la eliminatoria ante el PSG y logren la clasificación para cuartos de final de la Champions. Los seguidores blancos, en su gran mayoría, apuestan por el 3-1 y tienen claro que a Mbappé no se le aplaudirá hasta que no sea jugador madridista. “Es un rival y a los rivales no se les aplaude”, aseguran.