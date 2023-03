Pedri, casi descartado para el Clásico

Pedri González es seria duda para enfrentarse al Real Madrid este domingo en el trascendental partido por la Liga. Todo hace indicar que el mediocentro canario no pueda ayudar a sus compañeros después de que no haya tenido buenas sensaciones en el entrenamiento matutino de este viernes. El ex de Las Palmas, que sufrió una lesión el pasado 16 de febrero ante el Manchester United, tendrá que esperar hasta después del parón de selecciones para reaparecer con el Barcelona.

El ‘8’ culé llevaba un exactamente un mes preparando su regreso con la vista puesta en el Clásico de este domingo a las 21:00 en el Spotify Camp Nou. Pedri sufrió una rotura muscular en el recto anterior del muslo derecho y en los últimos días se había incorporado a los entrenamientos ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros. Sin embargo, en la sesión del viernes ha notado molestias, con malas sensaciones y no ha terminado la sesión preparatoria.

Por ello, todo hace indicar que tanto Xavi Hernández, como el jugador, como los servicios médicos tomen la decisión de no arriesgar. Misma decisión que han tomado con la lesión de Dembélé. No obstante, será en el entrenamiento previo del sábado cuando se tome la decisión final. En el caso de que se confirme su baja, podría comprometer su presencia con la selección española, que sí ha sido convocado por Luis de la Fuente para los partidos de Noruega y Escocia la próxima semana.

Con esta más que posible baja de Pedri para el Clásico, el Barcelona no cumple con los plazos previstos para los regresos de sus dos jugadores. Tanto Dembélé como el canario no llegan al partido que decidirá la Liga. Una victoria del conjunto azulgrana pondría prácticamente punto y final al campeonato, mientras que si el Real Madrid se lleva los tres puntos pondría la Liga en un puño.