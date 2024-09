Paciencia con Camavinga

El Real Madrid no arriesgará con Camavinga. El centrocampista francés no ha podido disputar ningún minuto esta temporada porque se lesionó en el entrenamiento previo a la Supercopa de Europa, el primer duelo oficial del equipo blanco en este curso. Y desde entonces está de baja por un esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda, todo un problema para el Real Madrid y para Ancelotti.

Pese a que la baja es muy importante para el club blanco, en el Real Madrid tienen claro que no se va a arriesgar con Camavinga y que hay que tener paciencia. No se va a tomar ningún riesgo ni se va a adelantar un hipotético regreso. Hasta que no esté plenamente recuperado, el francés no entrará en una convocatoria de Ancelotti.

Así, Camavinga ha seguido trabajando al margen del grupo en el entrenamiento de este jueves en Valdebebas. El centrocampista galo sigue con su trabajo de recuperación, al igual que David Alaba, Dani Ceballos y Brahim Díaz, los otros futbolistas del Real Madrid actualmente lesionados. El equipo de Ancelotti ha tenido una plaga de lesiones en esta primera temporada que han trastocado los planes del entrenador alemán.

Con todo ello, el Real Madrid ha empezado a preparar este jueves el partido ante el Espanyol de este sábado (21:00 horas), un duelo con el que se inicia la maratón liguera, toda vez que ahora llegan tres jornadas de Liga consecutivas: este sábado ante el Espanyol (jornada 6), el próximo martes contra el Alavés también en el Bernabéu (jornada 7) y después el domingo 29 a las 21:00 horas el derbi madrileño en el Metropolitano.

Como ya contó OKDIARIO, el objetivo de Camavinga es poder jugar con el Real Madrid ese derbi ante el Atlético de Madrid. Todavía quedan 10 días para ese duelo, por lo que habrá que esperar todavía más de una semana y es por ello que en el club se tiene toda la paciencia del mundo con un jugador clave para Ancelotti. No es para menos. Camavinga sufrió ese esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda en un entrenamiento, sin ni siquiera jugar encuentro oficial, por lo que poco a poco tendrá que ir entrando con el grupo.

Tanto Ancelotti como su equipo técnico han sido desde el primer momento conscientes de que no correrán el más mínimo riesgo con el francés. No es el momento. Regresará cuando esté totalmente recuperado porque el objetivo final es que cuando vuelva a los terrenos de juego lo haga sin ningún tipo de riesgo de recaída. El francés se libró por muy poco de una lesión mucho más grave y ahora no es el momento de tener prisa.

El Real Madrid comienza a preparar el duelo ante el Espanyol

En lo que respecta al entrenamiento de este jueves, los jugadores disponibles para Ancelotti tuvieron una sesión que comenzó con media hora de actividad en el gimnasio. Después, los jugadores llevaron a cabo una fase táctica y series de presión y pase. Por último, disputaron varios partidos en campos de dimensiones reducidas.

El Real Madrid regresa a la competición, tras ganar al Stuttgart el pasado martes en el estreno de la Champions, este sábado, midiéndose al Espanyol en el Estadio Santiago Bernabéu en la sexta jornada de Liga. Por ahora, todo lo jugado en el Bernabéu han acabado en victorias madridistas: 3-0 al Real Valladolid, 2-0 al Betis y 3-1 al Stuttgart.