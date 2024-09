Objetivo derbi para Camavinga

Eduardo Camavinga evoluciona favorablemente del esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda que sufrió en la rodilla en el entrenamiento previo a la final de la Supercopa de Europa que se celebró en Varsovia el pasado 14 de agosto. El francés, que, obviamente, no ha ido con Francia, trabaja en Valdebebas y los avances son constantes, pero desde el Real Madrid prefieren mantener la calma y transmiten máxima tranquilidad.

Camavinga no estará disponible para Ancelotti para el duelo contra la Real Sociedad que se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Reale Arena, cuando ya se habría superado un mes de la lesión. Tampoco estará contra el Stuttgart en el estadio Santiago Bernabéu en la primera jornada de la Chamartín, mientras que es duda para el encuentro contra el Espanyol.

Por lo tanto, el reto que tiene por delante Ancelotti no es otro que poder contar al cien por cien con Camavinga para el derbi que enfrentará a Atlético de Madrid y Real Madrid el fin de semana del 28 y 29 de septiembre en el Metropolitano. Unos días antes, podría tener minutos para comenzar a rodarse contra el Alavés en el Bernabéu.

Lo que tiene seguro tanto Ancelotti como su equipo es que no correrán el más mínimo riesgo con el francés. No es el momento. Regresará cuando esté totalmente recuperado porque el objetivo final es que cuando vuelva a los terrenos de juego lo haga sin ningún tipo de riesgo de recaída. El francés se libró por muy poco de una lesión mucho más grave y ahora no es el momento de tener prisa.

Camavinga asustó a todos

Durante aquel entrenamiento, todo transcurrió con normalidad hasta que en un partidillo Tchouaméni golpeó a Camavinga, que pegó un grito que se escuchó en todo el estadio. Inmediatamente, los servicios médicos del conjunto blanco fueron a atenderle ante la preocupación de sus compañeros.

El francés, que se retiró antes de tiempo, pudo abandonar el entrenamiento por su propio pie, pero visiblemente enfadado. Desde el club lo primero que hicieron fue descartar una lesión grave, ya que se temían lo peor. Finalmente, tras someterse a más pruebas, el Real Madrid confirmó que sufría un esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda.

Hay que recordar que Camavinga sufrió una rotura del ligamento lateral externo en su rodilla derecha en 2023 durante un entrenamiento con Francia. Posiblemente, recordando ese momento, se asustó tanto. El galo está llamado a ser un jugador muy importante para Ancelotti.

Tocados en el centro del campo

Ancelotti tiene un problema en el centro del campo en este inicio de temporada. Si el primero en caer lesionado fue Camavinga antes de que empezase la temporada oficial, en este primer mes de competición también han llegado a la enfermería de Valdebebas Bellingham, Tchouaméni y Ceballos. Por lo tanto, sólo Valverde, Güler y Modric están disponibles para el italiano en estos momentos.

Para el duelo contra la Real Sociedad, si nada cambia, Ancelotti deberá apostar por un centro del campo donde Valverde apunta a ser el pivote, mientras que por delante jugarán Güler y la duda es si se decantará por Modric o Brahim.