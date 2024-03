No estamos bien, pero menos mal que estamos. Así se puede definir el estado de forma que atraviesa el Real Madrid. Los blancos no viven el mejor momento de la temporada en cuanto a los futbolísticos, pero también es verdad que están en una situación privilegiada en la Liga que pueden mejorar en una jornada que, a priori, parece propicia. No obstante, antes deberán ganar a Osasuna (16:15 horas) en El Sadar.

El Real Madrid viajó a Pamplona con la idea clara de que si son capaces de sumar los tres puntos meterán una dosis importante de presión al Girona, que visita este mismo sábado la casa del Getafe, y al Barcelona, que se vería obligado a ganar en el Metropolitano a un Atleti muy motivado para seguir soñando con la Liga.

Por ello, el Real Madrid sabe que no puede fallar. Ancelotti dejó claro a sus jugadores tras eliminar al Leipzig que debían sumar los seis puntos previos al parón de selecciones para dar otro arreón a una Liga con claro color blanco, pero que todavía no está ni mucho menos ganada.

Además, los blancos sólo se centran en la Liga, olvidándose de la Champions. Ese momento ya llegará más adelante, cuando el Manchester City haga acto de presencia en el horizonte más inmediato de los madridistas, pero ahora sólo piensan en Pamplona y, después, tomarse un respiro.

Kroos vuelve al centro

Para este encuentro, una de las grandes novedades del once del Real Madrid ante Osasuna será el regreso de Kroos al equipo titular. El alemán será titular tras descansar frente al Celta. También volverá al once Carvajal, mientras que Brahim seguirá haciendo de Jude Bellingham, que cumple su segundo partido de sanción.

Si contra el Celta de Vigo, Ancelotti hizo algún cambio, frente a Osasuna sacará lo mejor que tiene para sumar tres puntos muy importantes en la batalla por la Liga. No es el momento de rotar y sí de dar un gran golpe al campeonato.

Nada que perder

Osasuna, mientras, recibe al Real Madrid con expectativas de volver a la senda de la victoria ante un rival de altura al que no vence desde la temporada 2010-2011. El osasunismo espera con impaciencia uno de los choques de más rivalidad de toda la temporada que podría beneficiar a los más inmediatos perseguidores del conjunto blanco. Los locales apelan al empuje de la grada para la superioridad futbolística de los de Ancelotti.

La diferencia de puntos en la tabla no imposibilita que las fuerzas se igualen en un Sadar que vivirá, posiblemente, una de las tres mejores entradas de la temporada. Además, el deseo de revancha tras la final de la Copa del Rey en Sevilla servirá de estímulo para que los navarros salgan motivados ante su gente.

La situación en la tabla, con 14 puntos sobre el descenso, permite a Osasuna jugar sin ataduras. A pesar de la última derrota en Montilivi, el equipo ha pasado una gran racha de resultados apoyada en la solidez defensiva. Hasta la última jornada, los de Arrasate habían encajado una sola diana en cuatro jornadas.

Por otro lado, Osasuna ha logrado sacar rédito de sus partidos en casa. De los últimos seis encuentros en El Sadar, los pupilos de Arrasate se han llevado cinco victorias (Rayo Vallecano, Almería, Getafe, Cádiz y Alavés), haciendo de su estadio un fortín. Las bajas de David García, Kike Barja, Rubén Peña y Aimar Oroz condicionan a un entrenador que apuesta por Asier Osambela como sustituto de este último. Se trata de un joven futbolista con mucha llegada y espíritu de sacrificio que podría debutar mañana mismo.

Osasuna – Real Madrid: posibles onces