Ancelotti: «Si queremos ganar la Champions tenemos que ganar al City»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en Valdebebas para analizar el duelo que enfrentará a Osasuna y Real Madrid y el sorteo de los cuartos de final de la Champions, donde la fortuna ha querido que los blancos se midan al Manchester City. Este partido será el último que tendrán que jugar los madridistas antes del parón, tiempo que aprovecharán para recuperar energías aquellos jugadores que no acudan con sus respectivas selecciones.

«Es muy importante por todo los que no exige antes de un parón en el que queremos acabar bien. Llegamos a este momento en una buena posición y hay que hacerlo bien mañana», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Sobre el City, fue claro: «Todo el mundo le da como favorito, es el campeón, pero tenemos la confianza de hacerlo bien y jugar la vuelta en Mánchester nos da igual». «En toda la historia de la Champions los cuartos de final siempre son complicados. La idea es ganar la competición y si quieres hacerlo hay que ganar a los mejores. El City puede ser el mejor equipo de Europa, pero lo veremos. Si queremos ganar la Champions tenemos que ganarles», añadió.

«Militao y Courtois han empezado a trabajar con normalidad. Aprovecharemos el parón para jugar dos amistosos. La idea es que estén disponibles para el partido del 31 contra el Athletic sin arriesgar nada, pero creo que estarán», aseguró sobre la posibilidad de que ambos estén para el duelo contra el City.

«No lo sé. Lo que hay es optimismo y no preocupación. Tenemos la confianza de pelearlo hasta el último minuto. No sé que tipo de pensamiento tiene el City, pero será el mismo. Va a ser una eliminatoria muy igualada», comentó. Además, dejó claro que no hay revancha y no quiso hablar de favoritismo. También dejó claro que no hay dolor de estómago, algo que dijo Guardiola la temporada pasada.

Sobre lo que aprendió la temporada pasada, explicó que «lo pensaremos». «En el partido de vuelta no hicimos un gran partido por varias razones. Ahora estamos centrados en el encuentro de mañana», aseguró.

Ancelotti también habló de los gritos racistas contra Vinicius: «El Valencia actuó muy bien y eso es lo que tienen hacer los demás. Los delincuentes no tienen que estar en la calle, tienen que estar en otro sitio».

«Brahim es un jugador importante y lo puede ser en cualquier equipo. Ha elegido donde le quieren y creo que lo ha hecho bien. Creo que Brahim le va a aportar aún más al combinado africano», comentó.

Para finalizar, dejó claro que es «optimistas». «Estamos mejor que nunca, tenemos ventaha en Liga, vuelven Courtois y Militao, por lo que estamos mejor que nunca. Hay que estar muy satisfechos para el futuro», aseguró.