Osasuna – Real Madrid: partido de la Liga Santander, en directo

El Real Madrid busca dar un paso más en la búsqueda del título de la Liga Santander ante el Osasuna. Será a partir de las 21:30 horas, en El Sadar. Allí, el conjunto blanco afrontará la jornada 33 del campeonato con el objetivo de dar un paso más hacia el alirón, del que en estos momentos están a tres puntos. Ancelotti acude con bajas importantes en el centro del campo, así como en el lateral izquierdo. Sigue en directo la retransmisión del partido en OKDIARIO, con comentarios minuto a minuto sobre todo lo que suceda en el césped.

Osasuna – Real Madrid: resultado de la Liga Santander, en directo

20:55 – Rotaciones masivas

El Real Madrid presenta hoy rotaciones masivas. Cuatro jugadores del once tipo del conjunto blanco se mantienen en el once hoy: Courtois, Alaba, Militao y Benzema. El resto, por descanso o lesión, no serán de la partida. Carvajal, Kroos y Vinicius son los jugadores más destacados que no estarán de inicio.

20:45 – A siete puntos del alirón

El Real Madrid hace cuentas ya para cantar el alirón. A los blancos les quedan siete puntos para proclamarse campeones de Liga, después de la derrota del lunes del Barcelona. De ganar hoy podrían ser campeones, en función de los resultados de sus perseguidores, en los dos próximos fines de semana.

20:40 – Once de Osasuna

Sale Osasuna frente al conjunto blanco con: Herrera; Nacho Vidal, David García, Aridane, José Ángel; Moncayola, Brasanac, Javi Martínez; Chimy, Rubén García y Budimir.

20:35 – Ancelotti rota

El Real Madrid presenta un equipo con muchos cambios. Sale Ancelotti con: Courtois; Lucas, Militao, Alaba, Nacho; Valverde, Camavinga, Ceballos; Asensio, Rodrygo y Benzema.

20:30 – Previa

¡Bienvenidos a la retransmisión del partido de la Liga Santander entre el Osasuna y el Real Madrid! Noche decisiva en la lucha por el título, puesto que el conjunto blanco visita una de las plazas que más se le han complicado históricamente. Si consiguen los tres puntos, se quedarán a dos partidos de cantar el alirón, siempre y cuando sus rivales mantengan el mismo ritmo que los de Ancelotti.

El técnico madridista se presenta en el estadio con varias ausencias importantes, sobre todo en defensa y en el centro del campo. Al igual que sucediera en el Pizjuán, Marcelo, Mendy y Casemiro no estarán a disposición del italiano, sumándose también la baja de Modric, por descanso. En ataque, no estarán ni Mariano, ni Jovic, ni Bale, que se ha caído a última hora.

Osasuna llega en novena posición, fuera del peligro del descenso y con opciones, aunque remotas, de aspirar a una plaza europea el próximo curso. No depende de ellos, pero para ello deberán ganar a los madridistas. Suman dos victorias seguidas en Liga, tras superar a Alavés y Valencia, y tres consecutivas en su estadio, donde no pierden desde febrero, por lo que no pondrán nada sencillo el triunfo del conjunto blanco.