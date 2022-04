Karim Benzema no tuvo su noche ante Osasuna. El capitán del Real Madrid, máximo goleador de la competición y claro favorito al Balón de Oro, no pudo engordar sus estadísticas goleadores en El Sadar después de fallar dos penaltis en la segunda mitad. El galo vivió su noche más amarga el día en el que el conjunto blanco se acercó al título en Pamplona.

Karim Benzema tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja del Real Madrid en el marcador tras los goles iniciales de Alaba y Asensio, pero el portero rojillo se lo impidió hasta en dos ocasiones. Finalmente, el conjunto blanco acabó sufriendo pero aseguró una victoria con otro tanto de Lucas que le acerca a la consecución del título de Liga.

Fue una noche negra desde los once metros para el ariete del equipo blanco, que falló dos penaltis, ambos en la segunda mitad. En las dos ocasiones, el guardameta le leyó muy bien las intenciones y le paró el balón sin ningún tipo de impedimento. El portero rojillo contó el secreto del éxito a pie de campo a la conclusión del partido. «El primero me he tirado a su lado de seguridad. ¿El segundo? Contra el Celta también falló y volvió a tirarlo ahí», afirmó el meta que es el único portero de las grandes ligas que ha parado tres penaltis en 2022.

Las primera vez que falla dos penaltis

El primer penalti lo provocó el Chimy Ávila tras barrer el balón con la mano dentro del área después de que le tirara un recorte Rodrygo. Pocos minutos después, el lateral derecho Nacho Vidal derribó al extremo brasileño por detrás y fue Benzema quien se encargó de coger el balón y volver a tirar el penalti con el mismo resultado que el primero. Es la primera vez que el delantero galo falla dos penaltis.