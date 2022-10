Las notas del Real Madrid contra el Shakhtar: Rüdiger se parte la cara

El Real Madrid logró un punto muy importante en el encuentro que enfrentó a los blancos con el Shakhtar Donetsk en Varsovia. Un gol de Rüdiger en el último minuto del descuento dio la igualada a los blancos, que no hicieron un buen partido. De hecho, el central, Nacho y Kroos fueron lo más destacado de un mal partido.

Lunin – APROBADO

Quién sabe si su último partido de titular. Todo dependerá de lo que suceda con Courtois, que se sigue recuperando de la lesión que sufre en el nervio ciático. No tuvo la culpa del gol de los ucranianos. Le ganó un mano a mano a Traoré.

Lucas Vázquez – BIEN

Titular dando descanso a Carvajal. Se siente lateral derecho, donde en la primera mitad estuvo más presente en ataque que en defensa. En el segundo acto sí se tuvo que emplear en acciones defensivas. Puso un buen centro a Vinicius que estuvo cerca de acabar en gol.

Nacho – BIEN

Otra vez titular. No lo era desde la primera jornada de Liga contra el Almería. Perfecto, como casi siempre. Zubkov, autor del gol, no pudo superarle.

Rüdiger – BIEN

Jefe de la defensa. Muy rápido en todas las acciones y formando una gran pareja con Nacho. Clave parando un disparo de Sudakov. Rozó el empate con un gran cabezazo. En el segundo sí que encontró el premio para dar el empate a los blancos. En la acción se dio un golpe con el portero que le provocó una brecha.

Mendy – SUSPENSO

Tras descansar frente al Getafe, fue titular contra los ucranianos. No estuvo bien en el gol de Zubkov. Mal partido del francés, que fue sustituido por Alaba.

Tchouaméni – APROBADO

El francés no rota. Clave en la presión del Real Madrid, aunque no brilló lo suficiente. En el 57′ dejó su sitio a Vinicius.

Valverde – APROBADO

Apunta a titular en el Clásico y lo fue en Varsovia. No pudo correr todo lo que le gusta. Lo intentó con un disparo lejano que Turbin despejó a córner. En el minuto 68 dejó su sitio en el campo a Camavinga.

Kroos – BIEN

El hombre encargado de dar sentido al juego del Real Madrid. Sobre todo cuando no estuvo Modric en el campo. También tuvo que ayudar mucho en defensa. Le puso un balón perfecto a Rüdiger que estuvo cerca de acabar en gol. En el segundo no falló y su compatriota remató para marcar.

Rodrygo – APROBADO

Su titularidad en Varsovia le puede mandar al banquillo en el Clásico. No brilló todo lo que acostumbre y no fue capaz de encontrar a Benzema y Hazard. No tuvo su mejor noche y terminó siendo cambiado por Asensio.

Hazard – SUSPENSO

Volvió a jugar un mes después. No lo hacía desde que fue titular contra el Mallorca el 11 de septiembre. Dejó acciones de calidad en combinaciones con sus compañeros, aunque se mostró incapaz de romper ninguna línea. En el minuto 57 fue sustituido por Vinicius.

Benzema – APROBADO

Regresó al equipo titular tras descansar frente al Getafe. Tuvo la primera oportunidad del partido con un disparo duro que paró Trubin.

Modric – APROBADO

Saltó al campo por Hazard en el minuto 57. Trató de ser referente en un intento de remontada que nunca llegó.

Vinicius – BIEN

Con más de media hora por delante entró por Tchouaméni. El fútbol se volcó en su banda, pero no era peligroso. Tuvo el empate con un cabezazo que se marchó alto por poco.

Alaba – BIEN

Entró por Mendy en el minuto 68 para hacer de lateral derecho. Le dio algo de profundidad al equipo en la banda izquierda.

Asensio – BIEN

Saltó al campo en el 68′ por Rodrygo. Puso un buen balón a Benzema que paró Trubin. Mejoró el papel de Rodrygo.

Camavinga – BIEN

Entró por Fede Valverde. Le dio intensidad al equipo.

Ancelotti – APROBADO

En todo momento pensó en el partido contra el Shakhtar. Puso el mejor once posible y realizó los cinco cambios antes del minuto 70, pero no era la noche. Finalmente, los blancos empataron con un gol de Rüdiger. No se le puede suspender porque fue el que más en serio se lo tomó.