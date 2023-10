Un terremoto de 4,5 en la escala de Richter se ha registrado en Nápoles a pocas horas del enfrentamiento de Champions contra el Real Madrid. En las inmediaciones del estadio Diego Armando Maradona, donde el martes a las 21:00 horas el conjunto napolitano se medirá a los blancos en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, se sintió el temblor durante unos segundos.

Testigos que se encontraban en la zona aseguran que el suelo se movió bajo sus pies. El temblor no fue muy excesivo, por lo que no se lamentaron daños y la ciudad no perdió su normalidad habitual. De hecho, en el centro de Nápoles no se llegó a sentir el temblor.

En el Grand Hotel Vesuvio, donde está concentrado el Real Madrid hasta que el martes juegue ante el Nápoles el segundo partido de la fase de grupos de la Champions, el terremoto se sintió «levemente», tal y como aseguran a OKDIARIO fuentes de la entidad madridista. Por lo tanto, la normalidad de los hombres de Ancelotti tampoco se vio alterada.

Terremoto en Campos Flégreos

Hay que recordar que el pasado 27 de septiembre, un terremoto de magnitud 4,2 sacudió la zona de los Campos Flégreos, en la provincia de Nápoles, el de mayor intensidad de las últimas semanas en esta área volcánica donde los temblores se han intensificado en las últimas semanas y, aunque fue advertido claramente por la población, no ha causado daños.

El seísmo, el más fuerte de los varios que se sucedieron durante la noche, se registró a las 3.35 horas (1.35 GMT) y su epicentro se localizó a una profundidad de 3 kilómetros, dejándose sentir claramente en varios barrios de Nápoles, así como en municipios cercanos como Pozzuoli y Bacoli, según el Instituto de Geofísica y Vulcanología ( (INGV)

Muchos se despertaron, especialmente en los barrios napolitanos de Fuorigrotta, Vomero, la Riviera de Chiaia y Capodimonte por el temblor, que duró varios segundos, así como por las alarmas de coches y tiendas que se activaron, pero Protección Civil informó de que no se han reportado daños.

El Real Madrid busca los octavos

El Real Madrid busca seguir acercándose a los octavos de final de la Champions venciendo en Nápoles. Tras ganar en la primera jornada al Unión Berlín en el estadio Santiago Bernabéu con un gol de Bellingham en el minuto 94, los madridistas darían un paso de gigante hacia la siguiente ronda si ganan a los italianos.

Por su parte, el Nápoles, que está encadenando una serie de buenos resultados en los últimos partidos tras un inicio de temporada complicado, también busca ganar a los blancos, con los que no se ve las caras de 2017. En aquella ocasión, los madridistas superaron a los napolitanos en los octavos de final de la máxima competición continental.