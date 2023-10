Alineación del Nápoles contra el Real Madrid: Osimhen será titular

La alineación del Nápoles para medirse al Real Madrid en el encuentro perteneciente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions será la mejor posible. Rudi García sabe que sumar los tres puntos acercaría notablemente a los italianos a octavos de final, por lo que no se reservará absolutamente nada para tratar de ganar.

En la portería estará Meret. El meta es un fijo en la alineación del Nápoles. En defensa, Rudi García, apostará por cuatro jugadores. Por lo tanto, Di Lorenzo jugará como lateral derecho, Mathias Olivera lo hará en el costado zurdo y la pareja de centrales será la compuesta por Ostigard y Natan.

En el centro del campo, el Nápoles saldrá con Zambo Anguissa como mediocentro puro, mientras que por delante, en la sala de máquinas y dando sentido al juego de los italianos, jugarán Lobotzka y Zielinski.

Por último, en la delantera por la derecha atacará Politano, por la izquierda lo hará un Osimhen que poco a poco va mejorando su relación con el club y la principal referencia ofensiva será Kvaratskhelia, al que le está costando marcar goles con la facilidad de la temporada pasada.

Un Nápoles al alza

Antes de recibir al Real Madrid en Champions, el vigente campeón de Italia, el Nápoles, encadenó una segunda victoria consecutiva este sábado goleando 4-0 en su visita al Lecce.

Tras un bache de tres duelos sin conocer la victoria, el Nápoles, que ya goleó (4-1) en casa al Udinese, parece recuperarse en el momento ideal, antes de recibir al Real Madrid en el estadio Diego Armando Maradona.

Con la perspectiva de este choque, su técnico Rudi García eligió dejar en el banco a su goleador nigeriano Victor Osimhen, reemplazado en el once por el argentino Giovanni Simeone. No obstante, no se perderá el duelo contra los blancos.

Rudi García se ve con opciones

«Tenemos muchas posibilidades, somos fuertes en todos los sentidos. Pero para ganar necesitaremos humildad y el 120% de nuestras cualidades», dijo Rudi García en la rueda de prensa previa al choque que se disputará este martes en el Estadio Diego Armando Maradona.

Un partido sin duda esperado por el técnico, que resaltó la relevancia de enfrentarse al Real Madrid, el conjunto que más veces ha ganado esta competición: «El encuentro con el Real Madrid es algo que cada entrenador sueña».

«La Champions es la mejor competición de clubes. La música en el campo te da un impulso importante y el Nápoles tiene que jugar esta competición todos los años», añadió.

«Piensa en el Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo con una lista de éxitos única. Aprecio mucho a Ancelotti, a quien conozco bien. Será un partido difícil, pero tenemos la ambición de salir al campo y hacer todo lo que podamos para ganar», continuó el entrenador francés del conjunto napolitano. .

Posible Alineación del Nápoles

Esta podría ser la alineación del Nápoles para el duelo contra el Real Madrid: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia